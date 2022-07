SKB oefent voor grote ramp

WINTERSWIJK – Op zaterdag 25 juni vond er op de Spoedeisende hulp (SEH) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een rampoefening plaats. Tijdens zo’n oefening wordt een grote ramp nagebootst en komen lotusslachtoffers (acteurs) binnen bij de SEH. Bij dergelijke situaties hebben ook andere afdelingen en externe partners zoals de ambulance een rol. Daarom namen zij ook deel aan deze belangrijke oefening.

Er wordt regelmatig geoefend met crisissituaties zoals een grote ramp of een zwaar ongeval. “We willen goed voorbereid zijn als er een grote ramp in de omgeving van Winterswijk gebeurt. Daarom oefenen we. Niet alleen met interne afdelingen maar ook met externe partners zoals de ambulance”, vertelt Silvia Knape, teammanager Acute Zorg. In totaal namen 109 mensen deel aan de oefening, waaronder ook lotusslachtoffers en waarnemers die de oefening beoordelen. Een coördinator bepaalde wie, wanneer het scenario in ging, om een plotselinge grote toestroom van patiënten zo goed mogelijk na te bootsen.

Groot ongeluk

Het scenario dat zich zaterdag afspeelde, was een groot ongeluk op de Groenloseweg N319 waarbij meerdere landbouwvoertuigen betrokken waren. In totaal passeerden 34 lotusslachtoffers de SEH. Zij kwamen zelfstandig binnenlopen of werden daadwerkelijk met de ambulance binnen gebracht. “De zorg stopt niet op de eerste hulp. Daarom waren ook andere afdelingen uit het ziekenhuis betrokken. Zoals medewerkers en medisch specialisten van de Intensive Care, operatiekamer, Radiologie, Chirurgie, wondverzorging, kinderafdeling en het laboratorium”, vertelt Yvonne Tannemaat, SEH-verpleegkundige.

Teamwork

Het SKB kijkt terug op een goede oefening. “Een voorbereiding op zo’n oefening is heel intensief. Het is mooi om te zien dat iedereen de oefening heel serieus nam en zijn beste beentje voorzette”, vertelt Silvia. Het ziekenhuis wacht nog op een rapport om eventueel plannen te verbeteren en bij te sturen. Tijdens de grote evaluatie na de oefening waren de waarnemers en lotusslachtoffers in ieder geval tevreden. Yvonne vertelt: “We kregen van de lotusslachtoffers te horen dat ze het fijn vonden in het SKB en erg goed behandeld en benaderd waren. Daar doen we het voor. We hebben het ook echt als team gedaan.”

