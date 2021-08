Vrijwilligers halen restanten beuk uit gracht

Deel dit bericht













GROENLO – Vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) hebben zaterdagmorgen 31 juli de handen weer uit de mouwen gestroopt en hebben de vele restanten van de grote beuk, die een tijd geleden is omgewaaid nabij het Hertenkamp, uit het water gehaald. Met militaire precisie werden de dreghaken in de gracht gegooid. In de loop van de morgen werd de stapel als maar groter en groter. Uiteindelijk werd er bijna een vrachtwagen vol aan hout uit de gracht gehaald.

De werd onder andere schoongemaakt voor het aanstaande Open kampioenschap om ‘t Grolse kanon. Deze vindplaats op zaterdag 7 augustus van 8.30 uur t/m 12.30 uur gevist. Voor deze wedstrijd heeft zich ook de (regionale) top van het Nederlandse wedstrijdvissen weer aangemeld.

“Het belooft een spannende strijd te worden aan de boorden van de stadsgracht”, laat de GHV weten.