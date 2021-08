Criminaliteit Oost Gelre gedaald.

Deel dit bericht













GELRDERLAND – Recent zijn de gegevens over 2020 verstrekt door het CBS en de politie en heeft beursgids.com een onderzoek opgesteld. Hieronder staat een overzicht van alle misdrijven van Gelderland. De data is uitgesplitst per gemeente in Gelderland. Ook is er data gepresenteerd per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Opvallend in Gelderland

De gemeente Aalten, Bronckhorst, Oost Gelre en Berkelland behoren bij de gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Arnhem staat op de 8e plaats met het hoogste aan misdrijven van Nederland.

Voor meer informatie kijk dan op https://beursgids.com/onderzoek-criminaliteit-in-gelderland/#oost