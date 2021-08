Wederom succes voor Hans Weideveld bij Het Open Groenlose

Deel dit bericht













GROENLO – Op zaterdag 7 augustus werd door veel vissers weer een gooi gedaan naar het kampioenschap voor het Open Groenlose om ‘t Grolse kanon. Dit om de felbegeerde replica van het Grolse Kanon in het bezit te krijgen. “We zijn er blij mee dat we dit jaar de wedstrijd konden laten doorgaan”, aldus voorzitter Erik Mentink.

Deze wedstrijd is een van de oudste wedstrijden in de regio en werd deze keer alweer voor de 39e keer gehouden aan de boorden van de stadsgracht. Na de afgelasting in 2020 vanwege corona stonden de deelnemers te trappelen om in Groenlo aan de start te verschijnen. En zo geschiedde. Met een maximum van 40 deelnemers vanwege de coronamaatregelen was de wedstrijd twee weken geleden al volgeboekt.

De loting en prijsuitreiking vonden dit jaar voor het eerst plaats bij café Frielink in de achterzaal. Vanaf 6.30 uur konden de deelnemers zich melden en bij de loting om 7.00 uur werden de coronaregels goed in acht genomen. Voorzitter Erik Mentink bedankte vooraf in de briefing alle vrijwilligers die er voor hadden gezorgd dat het parcours er goed bij lag. Na de loting ging iedereen naar z’n gelote stek, om deze op te bouwen en om 8.30 uur klonk het beginsignaal onder goede weersomstandigheden.

In totaal werden er 1.760 vissen uit de gracht gehaald met een gezamenlijk gewicht van 72.865 gram. Hans Weideveld won het Grolse kanon en Leo Helmers sleepte de prijs voor beste Grolse visser binnen.

uitslag open groenlose 2021[6090]