Prikpost SKB in Borculo verhuist

Deel dit bericht













BORCULO – Op dinsdag 17 augustus verhuist de prikpost van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Borculo naar de achterzijde van hun huidige locatie in het gebouw van het Rode Kruis. Daarom is de prikpost op deze dag gesloten. Patiënten kunnen dan terecht bij de prikpost in Ruurlo. Vanaf donderdag 19 augustus kunnen inwoners uit Borculo bloed laten prikken op de nieuwe locatie aan de Haarloseweg 2-4 (voorheen Haarloseweg 2-3).

Openingstijden

De openingstijden zijn ongewijzigd. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen inwoners tussen 7.30 – 8.30 uur terecht. Op dinsdag en donderdag kunnen zij van 9.30 – 10.30 uur terecht. In de vakantieperiode, van 19 juli t/m 29 augustus, is de prikpost op woensdag gesloten.

Van tijdelijk naar blijvend

Het SKB was vorig jaar dringend op zoek naar een alternatieve locatie voor bloedprikken in Borculo. Vanwege corona kon geen gebruik meer gemaakt worden van de locatie in het Andriessenhuis. Het Rode Kruis bood een tijdelijke oplossing door een ruimte in haar gebouw beschikbaar te stellen. Nu verhuist de prikpost van het SKB naar de achterzijde van het Rode Kruis gebouw waar zij niet tijdelijk, maar permanent blijft.