William Krabbenborg stopt als trainer van Grol 1

GROENLO – Aan het einde van dit seizoen stopt William Krabbenborg als trainer van Grol 1. Daarmee komt een einde aan een periode van 3 seizoenen waarin William voor een grote cultuuromslag heeft gezorgd: de prestatiecultuur bij Grol is sterker dan ooit.

In 2020 kwam William van Sportclub Neede over naar Grol. Grol was op dat moment op zoek naar een trainer die de prestatiecultuur bij Grol kon opbouwen en in staat was om de talentvolle jeugd in te passen in het eerste elftal. Als ‘kind van de club’ kwam William terug als trainer en heeft hij laten zien dat zijn aanstelling een zeer goede keuze was. De prestatiecultuur is terug, de jeugd speelt zeer verdienstelijk in het eerste elftal, waarbij de mix met de ‘oude garde’ leidt tot zeer mooie resultaten en niet onbelangrijk: er is nog steeds plek voor gezelligheid en sociale binding in de eerste selectie.

Gesprekken tussen William en het Voetbalbestuur in de afgelopen periode hebben geleid tot het besluit van William om na afloop van dit seizoen te vertrekken als trainer bij Grol. Met veel intensiteit en bevlogenheid heeft William de afgelopen drie jaar gewerkt aan de ‘opdracht’ die het Voetbalbestuur hem heeft meegegeven en is het zijn én ons aller ultieme wens om deze periode af te sluiten met een promotie naar de 1e klasse.

