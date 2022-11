EHC ’95 DS1 – HV Grol DS1 

GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol speelden dit weekend op zondag in Enschede tegen EHC. Dit team staat dan wel onderaan, maar had de meeste wedstrijden met een klein verschil verloren. Verder een onbekende tegenstander voor de Grolse dames. HV Grol kwam goed uit de startblokken getuige een 0-2 voorsprong. Tot een stand van 4-5 bleef HV Grol aan de goede kant van de score. Hierna was HV Grol in de dekking niet attent genoeg en liet zich een paar keer verrassen. Ook aanvallend ging het steeds moeizamer en was het spel te doorzichtig om echt gevaarlijk te worden. Bovendien stond de keepster van EHC vaak goed, EHC boog de stand om naar een 8-5 voorsprong. Tot aan de rust was het een gelijk opgaande wedstrijd en bij 12-10 in het voordeel van EHC floot de scheidsrechter voor de rust.

Alles was nog mogelijk, erin blijven geloven, een schepje er bovenop en proberen je eigen spelletje te spelen was het devies. HV Grol begon hierdoor goed aan de tweede helft en kwam gelijk (14-14). Toch kon HV Grol niet loskomen van deze tegenstander, aanvallend lukte het vaak net niet. Verdedigend stond het echter beter, waarin Kim enkele goede reddingen had en een strafworp stopte. Bij een stand van 19-17, waarbij HV Grol door een tijdstraf met een man minder stond, speelden de dames hun beste periode. Eerst was het Karlie die vanuit de hoek scoorde en direct daarna Chantal die, nog steeds in ondertal, twee keer scoorde vanuit de opbouw. Ineens stond het 19-20 en deze tik kwam hard aan bij de tegenstander. HV Grol was nu wel bij de les en de dekking stond sterk, terwijl de aanvallen goed werden uitgespeeld. Met nog minder dan een minuut te spelen bij een stand van 21-22 kreeg HV Grol nog een strafworp die helaas niet werd benut, de tijd was te kort voor EHC om nog een plaagstoot uit te delen. 21-22 winst was het resultaat, een opsteker en goed voor het zelfvertrouwen dat het nu wel lukte en de inzet werd beloond met 2 punten.

Aanstaande zaterdag spelen de dames een thuiswedstrijd tegen Borhave, ook in deze wedstrijd gaan ze weer vol voor de winst.

