Zeer goede vangsten tijdens tweede wedstrijd Grachtencompetitie

GROENLO – Zondag 4 juli werd de tweede viswedstrijd gehouden voor de Grachtencompetitie. De verwachtingen waren vooraf hoog gespannen omdat er in de week voorafgaande mooie vangsten werden gemeld in de stadsgracht. Waar vaak de verwachtingen niet uitkomen kwamen ze ditmaal wel uit en hoe.

Wedstrijdleiders Leo Helmers en Leo te Koppel hadden een prachtig wedstrijdparcours uitgezet en helaas waren er een aantal afmeldingen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Gevist werd er in het vak Brouwersnӧs en in de Kloostertuin. In beide vakken konden aantallen van vijftig tot zeventig vissen worden genoteerd en dat is zeer goed te noemen.

Half-wasjes

In het vak Brouwersnӧs was het Paul Overkemping die een mega aantal zogenaamde half-wasjes wist te vangen en dit bleef de gehele wedstrijd doorgaan. Hij ving maar liefst 4.780 gram aan vis. Maar toch werd hij niet eerste in z’n vak. Die eer was weggelegd voor Steven Groot Severt. Hij ving maar liefst 66 vissen die een gewicht hadden van 2.150 gram. In het vak Kloostertuin wist Gerrit Oosterholt een mooie brasem te vangen. Dat je niet altijd ver in hoeft te vissen bleek wel, want deze prachtige brasem werd 75 cm van de kant gevangen. Deze brasem zorgde er mede voor dat Gerrit 2e werd in het vak Kloostertuin. De eerste plek werd opgeëist door de bekende Grolse visser Frans Oosterholt. Hij ving maar liefst 70 vissen die een gewicht hadden van 2.695 gram.

In totaal werden 575 vissen gevangen met een gewicht van 25.295 gram. Al met al was het weer een ontzettend mooie wedstrijd en de organisatie stond weer als een huis. De 3e wedstrijd voor de Grachtencompetitie wordt gevist op 26 september.

Vak A (Brouwersnӧs)

Steven Groot Severt 66 vissen 2.150 gram 1 punt Paul Overkemping 47 vissen 4.780 gram 2 punten Leo te Koppel 53 vissen 1.655 gram 3 punten

Vak B (Kloostertuin)

Frans Oosterholt 70 vissen 2.695 gram 1 punt Gerrit Oosterholt 59 vissen 2.615 gram 2 punten Leo Helmers 57 vissen 1.535 gram 3 punten

Tussenstand na 2 wedstrijden

Frans Oosterholt 103 vissen 3.670 gram 4 punten Leo te Koppel 98 vissen 2.840 gram 4 punten Paul Overkemping 63 vissen 5.325 gram 4 punten

Voor de volledige tussenstand zie: www.visseningroenlo.nl