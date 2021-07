Patiënten in het SKB herstellen sneller na een darmoperatie dankzij vernieuwde ERAS methode

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Sinds 1 februari 2021 voert het SKB darmoperaties uit volgens de vernieuwde ERAS methode. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery, oftewel verbeterd herstel na een operatie. Alle factoren die een positieve invloed hebben op het herstel zijn samengebracht in het ERAS programma. Het is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk bewezen methode om patiënten sneller te laten herstellen na een darmoperatie en de kans op complicaties te verkleinen. Patiënten kunnen dankzij deze methode sneller naar huis na een darmoperatie.

Zo fit mogelijk naar de operatietafel

Hoe fitter patiënten zijn als ze een operatie ondergaan, hoe kleiner de kans op complicaties en hoe groter de kans dat ze na de operatie sneller en beter herstellen. Daarom is er nu eerder in het zorgtraject aandacht voor gezonde voeding en een goede conditie. Verpleegkundig Specialist Oncologie Silvia Schreurs: “In mijn functie spreek ik patiënten vaak al voordat ze een diagnose krijgen. Ik leg dan al uit dat stoppen met roken en alcohol de kans op complicaties sterk verkleint en welke hulp zij hierbij kunnen krijgen. We richten ons dus meer en vooral eerder op bewustwording, maar ook de rol die patiënten zelf hebben om sneller te herstellen na een operatie.”

Kijkoperatie en verbeterde pijnbestrijding

Ook tijdens de operatie zijn er factoren binnen de ERAS methode die een positieve invloed hebben op het herstel. Zo worden patiënten geopereerd middels een kijkoperatie. Door de kleinere operatiewond hebben patiënten minder pijn en is er een kleinere kans op complicaties. Daarnaast is er bij de pijnbestrijding meer aandacht voor het beperken van de nadelige effecten op bijvoorbeeld de werking van maag en darmen. Doordat patiënten na de operatie gelijk weer gaan eten en drinken, gaan ze zonder infuus en katheter naar de verpleegafdeling terug. Dit geeft hen meer bewegingsvrijheid en eigen regie.

Het bed speelt niet meer de hoofdrol

De ERAS methode is erop gericht om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar normaal. Om verlies van spiermassa zoveel mogelijk te voorkomen, worden patiënten aangespoord om na de operatie zo snel mogelijk weer te bewegen en normaal te eten. Senior Verpleegkundige Malou Heming: “Vroeger bleven patiënten na de operatie langer in bed liggen, maar nu gaan ze overdag naar een gezamenlijke ‘huiskamer. Het bed speelt dus een kleinere rol. Zo werken we samen met patiënten aan sneller herstel.”

Team van zorgprofessionals

Bij de vernieuwde ERAS methode is een team van verschillende zorgprofessionals betrokken: een chirurg, anesthesist, anesthesiemedewerker, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, coloncare verpleegkundige, diëtist, physician assistant en verpleegkundigen op de verpleegafdeling. Samen vormen zij een projectgroep.