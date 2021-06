‘Zommers’ jeugdcarnaval Zwolle rondt laatste schooljaar af

Deel dit bericht













GROENLO/Zwolle – In een van de laatste weekenden voor het einde van het schooljaar 2020/2021 mocht het ervan komen. Het jeugdcarnaval alsnog vieren onder het mom van een ‘zommercarnaval’ van de Noamelkers. Afgelopen donderdag werd er met een beperkte afvaardiging van de Raad van Elf een zitting met het nieuw gekozen jeugdprinsenpaar gehouden op de residentie van Bogman. Dit is de hofboerderij waar prins Renzo 1 woont. Hij liet zich vergezellen door zijn adjudant, adjudant Ramon.

Met de gekozen jeugdprins Renzo 1 en adjudant Ramon krijgt het jaar dan toch nog een jolig slot zoals de schoolverlaters van de basisschool in Zwolle gewend zijn. Vanwege de nog beperkte heersende maatregelen werd uitgeweken naar de geboortegrond van de prins. Eerst werd de steek gezet. Daarop volgend werd in de ruimte van het boerenerf aan de Dankbaarsdijk in de openlucht de proclamatie voorgelezen door het prinsenpaar. Deze was via een livestream en de kerkradio in heel Zwolle te zien en te horen. ‘Met Bogman en Broakman in de tonne, geet carnaval harder as de Grolse kanonne’.

Prins Renzo en adjudant Ramon zijn in ‘het normale’ leven buurjongens van elkaar en schoolkameraden. Met toestemming van de ouders hebben zij zich kandidaat gesteld. Op school werd er gestemd. “Dat beiden zijn gekozen tot jeugdprinsenpaar van CV Noamelkers geeft een extra betekenis”, laten enkele raadsleden van ‘de Elf’ weten. De donderdag in de vooravond geldt tevens als de start van het nieuwe normaal na corona. Bovendien zijn de vaders van beide jongens in 2003 prins en adjudant geweest van de Noamelkers. Prins Renzo 1 en adjudant Ramon zagen in 2009 het levenslicht. In dat jaar kwam de vader van Ramon bij een ongeluk om het leven. Friso te Bogt, de vader van de prins: “Het raakt me nu ik beide kameraden zo zie staan. Ik ben trots op ze en dat zij het stokje overnemen, zeker na een ellendig coronajaar voor alle schooljeugd.”

De proclamatie prins Renzo 1 en adjudant Ramon:

Bogman)

Foi, foi, foi wat en hette of neet broakman?

(Broakman)

Joa bogman de sunne brendt der best op, carnaval in disse tied,

ie hebt oe het zweet overal zitten tussen bilspleet en titt’n.

(Bogman)

De corona hef der en mooie puinhoop van e-maakt,

alles is der aardig van in de warre e-raakt.

Normale hadden wie der afgelopen winter al e-stoane. Carnaval in disse tied hef ook wal wat, iedereen lup der mooi luchtig bi-j. Darum hadden wi-j vur de hofdames ook wat met e-nomm’n (iets laten zien) (als de hofdames er niet zijn, is het voor de juffen).

(Broakman)

Moar good, low ons eerst moar es ff voorstell’n.

(Bogman)

Ik bun prins Renzo de eerst’n, heerser van de Meddose grense tot an camping de Puinhoop. Sunne van Friso en Elles te Bogt. Ik komme ut en trop van vere. Ik heb 2 zusters, Lotte en Renske, die zit beiden op ‘t Marianum woar ik volgend joar ook hen goa. Mien jungere breur Dion. Den blif nog efkes hier de boel in de goaten hol’n.

Wi’j woont samen an de Dankboarsdiek in ons mooie Zwolle. Daar wonne ik met völle plezeer. Miene hobbies bunt crossen en hutten bouw’n met de buurjongs, veurn met de trekker en in de sommer samen kleine balen laaien bi’j de buur’n. Mien va zej al, tis net of de tied zich herhaalt want dat deet hi’j ook altied. Mien va was ook al jeugd prins e-west. Tis ook wal mooie dat wi-j hier beide stoat want mien va is samen met oe va groot’n prins e-west in 2003, of neet Broakman?

(Broakman)

Joa das woar, want ik bun Ramon te Braak, adjudant van Renzo en heerser van het Zwillbrocker Venn tot an de Leemputten, ok bewaak ik de grense vanuut ons huus an de Holterhoekseweg.

Ik bun sunne van Rick te Braak, in 1981 ok adjudant van disse schole en in 2003 adjudant van de Noamelkers samen met prins Friso.

Mien mo is Franka Werner. Zé hef gin verleden bi’j de Noamelkers moar is wal een actief carnavalsvierster. Dat komt vast deur heur Brabantse ‘roots’.

Vrogger zat ze in Limburg bi’j de dansmarietjes en mien opa zat doar bi’j de Road van Elf.

Naast carnaval vieren hol ik van voetballen. As spits in de JO13-2 of als supporter van PSV. Ok bun ik graag met mien buurjongs op pad.

W’j bunt superbli’j dat er dit joare toch nog ne carnavalsfeest is. Heul bijzonder dat wi’j in dit unieke jaar Prins en adjudant zijn. Dus schole en Noamelkers: bedankt!

(Renzo)

Dan goat wi-j no oaver tot onzen proclamatie

(Samen)

Beste Noamelkers en Noamelkerinnen,

(Renzo)

Ik Prins Renzo den eersten

(Ramon)

En ik, adjudant Ramon

(samen)

oveneert en maakt bekend:

(Renzo)

Ten eersten:

De schole is ook best streng met de corona regels, dus hebt wi-j bedacht umdat wi-j noe min of meer de baas bunt an disse schole. De mondkapjes bunt vanaf no neet meer nodig. Dus wes creatief, dan hej ook nog wat moois an t lief. En anders smiet ie ze moar in de kliko.

(Ramon)

Afstand hollen hoeft ook neet meer,

griep mekare bi-j de scholders het dut geen zeer.

Onze school musical en afscheidsavond kan ook weer op een normale maneer.

Doormet doj onze olders ok een groot plezeer. (Alaaf)

(Ramon)

Ten tweeden:

Thuus onderwies hebt wi’j van onzen olders e-had.

Dat was mie ok wat.

Ze mosten in één kere veur leraar goan spöllen,

moar wi’j konden ze meestal wel wat veur lullen.

Moar wi’j hebt ons best e-red,

want volgend joar is de volgende schole an zet. (Alaaf)

(Renzo )

Ten darden:

De sonneparken holt ons ook al en helen tied bezig.

Wi-j wilt die krenge neet op boerenland.

Gemeente gebroek oe verstand.

Wi’j hebt in ons mooie Zwolle völle boerendaken,

daor kunt wi’j ne bulte greune stroom op maken. (Alaaf)

(Ramon)

Ten vierden:

Carbid scheeten is wat wi’j ok graag doot

Afgelopen winter heb wi’j les e-had met varfblikken

Over een aantal joar kunt wi’j met echte melkbussen argens op mikken. (Alaaf)

(Renzo)

Ten viefden:

Afgelopen winter was ook weer olderwets.

Oet gerekend in ‘t weekend veurafgoant an de school opening.

Kwam der ne opper snee van meters hoge, dus juffrouws woagen der neet deur, foj wat ‘n gezeur. Dus konden wi-j nog ‘n extra dag thuus blieven.

(Ramon)

Moar Jopie Minkhorst, onzen nej-jen inwoner van Zwolle heelp ons oet den brand

en schof alle snee an de kant. (Alaaf)

(Ramon)

Ten zesden

Wi-j hadden afgelopen winter ok een zwerver in onze buurtschap, noa intensief speurwark is he uiteindelijk evonden bi-j Ensink achter op ‘t plas bi-j ‘t kippenhok. He had zich doar snachts veur de grond e-legd om te sloapen. ‘s mon’s lup Astrid niks vermoedend noar achter um de kippen te voaren, schrok sich te basten, den zwerver stot up, dut zien vuilniszak ut blik ‘t vader Harry te wen. Wee weer is ‘n grap oet haal’n. (Alaaf)

(Renzo)

Ten zeuvenden:

Prins wen hef schienboar ok ziene voordelen.

Veurig joar was Michiel nog vrijgezel, no is he met Astrid een stel. Dissen prins hef gin wit peerd, moar een dikke BMW woar he met rond pleerd. (Alaaf)

(Ramon)

Ten achtsten:

Kroekie ging noar Amsterdam en wild’n een kaartjen veur de film kopen.

Bi-j de kassa vroag de juffrouw: “Meneer, wat heeft u op uw schouder?”

Kroekie antwoordde: “Dat is mien hane Kobus. Woar ik bun, geet hi-j ok!”

“Het spijt me Meneer, maar er mogen geen dieren in de bioscoop, zelfs geen haan”.

Kroekie ging weg en op de hook van de stroate stopten he de hane in de bokse. Vervolgens ging he terugge noar de kassa, kocht een kaartjen en ging de bioscoop in.

He ging noast twee Amsterdamse verpleegsters, Annie en Joke, zitten.

De film begon en de hane begon een betjen te woeln. Kroekie ritste zien gulp los, zodat Kobus zien kop deroet kon stekken en de film ok kon seen.

“Joke?” flusterden Annie. “Wat is de’r”, vrug Joke.

“Ik denk dat d’en man noast uns un viezerik is”.

“Woarum denk ie dat”, vrug Joke verbaasd.

“He ritste ziene gulpe los en zien ding stök deroet” flusterden Annie.

“Nou ik zol mie doar geen zorgn oaver maken”, antwoordde Joke, “der is wienig dat wi-j Amsterdamsen verpleegsters nog neet hebt ezene” _

“Joa, dat mag wal zo wean”, zei Annie, “maor dissen vret miene popcorn op!” (Alaaf)

(Renzo)

Ten negenden:

Als wi-j pauze hebt op schole mugt wi-j tegen mekare gin plat proaten. Veur 2 joar terugge hebt wi-j nog lesse plat e-had van Juffrouw Maria. Noa brenge wi-j het in de praktijk is der weer gezeik.

Moar wi-j denkt moar zo: aj plant kunt proaten

mojt op schole ok neet loaten. (alaaf)

(Ramon)

Ten tienden:

Hé Bogman,

(Renzo)

He joa, Broakman

(Ramon)

He’j ’t a eheurd w’j hebt alweer ne ne’jn directeur. Ik bun inmiddels de tel kwiet zo völle directeuren hebt w’j in onze schoolcarrière e-had.

Ik denke wal dree kere zo völle as juffen. Want dat koj nog overzeen. In groep 1/2/3 juf Irma in 4/5/6 juf Marijn en in groep 7/8 juf Lizzy. (Alaaf)

(Renzo)

Ten elfden:

Bi-j ons in de buurte wordt alles in de goaten geholden. Zo stond er een tiedje terug een verdacht busje op de kloppendiek. De hele buurte was in paniek. Dat ding stond der al meerdere dagen dus werd de politie ingeschakeld, Zelfs de Duutse polizei was van de partij. Een grote zoektochte werd opgezet. Noa het hele vene te hebben afgespeurd, hadd’n zi-j de moed opgegeven.

De hele buurte bedacht zich allerlei gekkigheid, Moar wat was noe ‘t geval. Den man mos neudig over de duutse grens want he had doar en vrouwke met en groot’n kinderwens. (Alaaf)

(Bogman)

Zo Broakman dat was de proclamatie.

(Broakman)

Joa, Bogman. Voordat wi-j begint an onzen leus, willen wi-j iederene bedanken wie dit mugelijk hebt e-maakt. Ok iedereen hier en via de livestream en de kerkradio, jullie bunt straks allen van harte welkom an de Dankboarsdiek nummero achte. Wi’j loopt misschien ietskes op de tied veuroet, moar wi’j vindt dat een feestjen wal kan.

No nog ff een toelichting an onzen leus

(Bogman)

Met het crossen goat wi-j hard

(Broakman)

Met ‘t Carbid scheeten knallen wi-j hard

(samen)

‘Met Bogman en Broakman in de tonne

Geet carnaval harder as de Grolse kanonne!’