De kerk behouden als lokale ontmoetingsplek? Onze Kerk helpt je verder!

STOKKUM – Binnen tien jaar verliezen zo’n 200 kerken in Gelderland hun religieuze functie. Het aantal actieve kerkgangers neemt af; veel kerken zullen de deuren moeten sluiten. Het sluiten van een kerk is een ingrijpende gebeurtenis voor de lokale gemeenschap. Steeds vaker ontstaan er lokale initiatieven om de kerk te behouden als ontmoetingsplek. Om inwoners(initiatieven) te ondersteunen bij het overnemen van de kerk in een wijk of buurt, zijn de Stichting Gelderse Kerken en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland de samenwerking Onze Kerk gestart. Daar kunnen initiatiefnemers terecht voor kosteloos advies en ondersteuning bij het overnameproces.

Er zijn al veel voorbeelden van kerkgebouwen die een nieuwe bestemming krijgen. Zoals in Stokkum, waar de kerk een dorpshuis wordt. Afgelopen zaterdag 26 juni konden de inwoners de plannen komen bekijken en hun ideeën meegeven. Een inwoner van Stokkum is enthousiast: “Fantastisch dat de kerk behouden blijft want het is een mooi karakteristiek gebouw en veel mensen hebben er herinneringen aan. Nu wordt het dorpshuis een plek voor iedereen.” Vaak zijn het enkele inwoners die het voortouw nemen om te onderzoeken hoe ze de kerk kunnen behouden voor hun wijk of buurt. Echter, als de eerste stap is gezet om een lokaal initiatief te starten blijkt het vervolgproces best complex te zijn.

Experts maken kans van slagen groter

Het overnemen van een kerkgebouw vraagt om expertise op het gebied van exploitatie, kennis van monumenten en om de juiste ingangen en contacten bij de gemeente. Maar ook om ervaring in het betrekken van andere inwoners en inzicht in het nemen van de juiste stappen.

Het doel van Onze Kerk is om inwoners(initiatieven) verder te helpen bij het overnemen van de kerk. Dat vergroot de kans van slagen om een levendige functie voor de kerk te behouden en van de kerk in de toekomst een bruisende ontmoetingsplek te maken. Door samen te werken, kunnen de Gelderse Kerken en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland op alle fronten ondersteuning bieden aan lokale initiatiefnemers. De Gelderse Kerken biedt expertise op het gebied van erfgoed en exploitatie van kerkgebouwen; de Leefbaarheidsalliantie Gelderland is vooral expert in het betrekken van inwoners en vergroten van lokaal draagvlak. Zo staan inwoners met hart voor de kerk en de gemeenschap er niet alleen voor en blijven ze gemotiveerd om zich in te zetten voor het behoud van hun lokale kerk.

Kom in actie

Ben je bezig met een initiatief om de kerk te behouden voor je wijk of buurt en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op via onze-kerk@geldersekerken.nl, 026 35 52 555, www.oudegeldersekerken.nl/onze-kerk.

De Stichting Gelderse Kerken is partner van de Gelderse Erfgoed Alliantie. De Leefbaarheidsalliantie bestaat uit Spectrum partner met elan, Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland) en Zorgbelang Inclusief.