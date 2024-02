ZSOM ontvangt predicaat Hofleverancier van De Knunnekes

GROENLO – De ZSOM (Ziekenomroep Sound of Music) in Groenlo heeft afgelopen vrijdag het predicaat Hofleverancier van De Knunnekes gekregen. “We staan op het Europaplein waar nu ook de vrijdagwarenmarkt plaatsvindt. Elk jaar zetten wij iemand (een bedrijf) in het zonnetje en benoemen deze tot onze hofleverancier. Degene waarover het gaat staan achter de camera en microfoon en hebben nog niets in de gaten”, vertelde vorst Jeroen Doest van de Knunnekes aan de aanwezige carnavalisten en Markt publiek. Het betreft de aanwezige cameraploeg van de ZSOM die de oorkonde en het schildje in ontvangst mochten nemen (zie de video hieronder die werd gemaakt door de ZSOM).

Het is traditie dat de ZSOM de jaarlijkse carnavalsoptocht uitzendt. Dat doen ze ook dit jaar. Zondagmiddag is de carnavalsoptocht live te volgen.

