Vijf genomineerden Beste Boek Achterhoek en Liemers bekend

Wordt het de Geschiedenis van mijn sok van Jonah Falke, Grols Gewin van Godfried Nijs, Vastberaden en veelbelovend van Frederieke Jeletich-Visser, Kind van Maria en Mao van Jos Palm of De oorlog van Jan Massink van Karel Berhuysen en Ingeborg te Dorsthorst? Dit zijn de genomineerden voor Beste Boek Achterhoek en Liemers, verschenen in 2023. De winnaar, en daarmee de opvolger van De Beesten van Gijs Wilbrink, wordt bekend gemaakt tijdens het Waeketreffen op zondag 3 maart in zaal Den Bremer te Toldijk.

Nederland kent diverse prestigieuze boekenprijzen, denk aan de Libris Literatuur Prijs, de P.C. Hooft-prijs en de Gouden Strop. De Achterhoek en Liemers hebben al jaren hun eigen boekenprijs, namelijk Beste Boek Achterhoek en Liemers. Criterium voor deze verkiezing is dat het boek een regionaal karakter heeft. Heeft het boek binding met de streek, de mensen die daar wonen, hun gewoonten, zaken die zich er afspelen? Is het boek mooi, verfrissend, onthullend, waardevol of uniek? Voegt het iets toe aan de boekencollectie ‘Achterhoek en Liemers’? Boeken hoeven daarbij niet in streektaal geschreven te zijn, maar dit wordt wel toegejuicht.

Een goed voorbeeld van streektaalgebruik in een Nederlandstalig boek is de winnaar van vorig jaar: De Beesten van Gijs Wilbrink. Een boek dat niet alleen in deze regio heel positief werd ontvangen, maar in heel Nederland juichende recensies kreeg en nu in diverse andere landen wordt uitgebracht.

Genomineerd

De opvolger van De Beesten wordt in elk geval een boek dat de historie induikt. Van de vijf genomineerde titels zijn zowel De Geschiedenis van mijn sok van Jonah Falke – over sokkenfabrikantfamilie Falke – en Kind van Maria en Mao van Jos Palm – over de familie Palm in Zeddam – literaire familiegeschiedenissen die zich afspelen in deze regio. In Vastberaden en veelbelovend schetst Frederieke Jeletich-Visser een beeld van het leven en werk van de Winterswijkse kunstschilder Max van Dam, die in 1943 in Sobibor overleed. De overige twee genomineerde boeken hebben ook een oorlogsthema: auteurs Karel Berkhuysen en Ingeborg te Dorsthorst beschrijven in De oorlog van Jan Massink Doetinchem in bezettingstijd aan de hand van het dagboek en foto’s van Jan Massink. Grols Gewin van Godfried Nijs gaat over Groenlo en omgeving ten tijde van de Tachtigjarige oorlog.

Waeketreffen met prijsuitreiking

Wat het Beste Boek van Achterhoek en Liemers uit 2023 is, wordt bekend gemaakt tijdens het Waeketreffen op 3 maart in zaal Den Bremer te Toldijk. Deze bijeenkomst duurt van 11.00 tot 13.00 uur en vormt tevens de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. Naast de prijsuitreiking van het Beste Boek wordt ook Waeke-kadobuukske Flonkergood gepresenteerd. Iedereen is welkom op het Waeketreffen, de toegang is gratis.

Beste Boek Achterhoek en Liemers wordt geïnitieerd door Dialectkring Achterhoek en Liemers, Vereniging vrienden van de Streektaal Lochem en umgeving en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

