Nieuwe editie gratis zangclinic voor mannen

HAARLO – Wegens groot succes organiseert het collectief “Kom Zingen!” vier nieuwe workshops om mannen kennis te laten maken met koorzang. Op zaterdag 2, 9, 16 en 23 maart, van 10:00 tot 12:00 uur, krijgen mannen de kans om te ontdekken hoe het is om samen te zingen in een koor bij Kulturhus ‘t Stieltjen in Haarlo. Ervaring met zang of noten lezen is niet vereist; nieuwsgierigheid naar koorzang is voldoende.

Terugblik op de eerste editie

In oktober en november werd de eerste editie van de zangclinics georganiseerd, en deze werd met succes afgesloten. Maar liefst 12 mannen hebben gedurende vijf zaterdagochtenden vrijblijvend kennisgemaakt met koorzang onder leiding van dirigent René Nieuwint. René nam de mannen mee in de wereld van koorzang, ademtechnieken, ritme en het gebruik van de stem. Als afsluiter voegden de leden van het collectief zich bij de deelnemers om samen een echt koor te vormen.

Aanmelden

De nieuwe reeks clinics van het collectief “Kom Zingen!” omvat 4 workshops in maart. Tijdens de clinics zal aandacht worden besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om in een koor te zingen, zoals het samen creëren van dezelfde klank, luisteren naar elkaar en gelijktijdig inzetten. De workshops vinden plaats op zaterdag 2, 9, 16 en 23 maart van 10:00 tot 12:00 uur in Kulturhus ‘t Stieltjen in Haarlo. Aanmelden kan via de website www.komzingen.nl of via het e-mailadres info@komzingen.nl.

