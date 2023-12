Broadway-musical ‘Big Fish’ Gebracht door Winterswijks Muziek Theater in Theater De Storm

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

WINTERSWIJK – Het Winterswijks Muziek Theater (WMT) brengt van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 november 2024 de Broadway-musical ‘Big Fish’ naar Theater De Storm. Regisseurs Els Damen en Jasper Korving brengen de betoverende verhalen van Edward Bloom op een unieke wijze tot leven, en nodigen het publiek uit voor een meeslepende theaterervaring.

De musical is een bewerking van de roman van Daniel Wallace en de film van Tim Burton. Het verhaal volgt de soms bizarre reisverhalen van Edward Bloom, verteld aan zijn analytische zoon Will. Wanneer Edwards gezondheid achteruitgaat, probeert Will de waarheid achter de fantasierijke verhalen van zijn vader te achterhalen.

Els Damen en Jasper Korving benadrukken de magie en emotie in het verhaal. Ze gebruiken diverse theatertechnieken zoals maskerspel, schaduwen en poppentheater om de avonturen van Edward tot leven te brengen. Volgens de regisseurs voegt de productie de magische fantasie van de film en het ontroerende van het boek samen in een dynamische musical.

Het Winterswijks Muziek Theater staat bekend om zijn ambitieuze en veelzijdige spelersgroep en het gebruik van diverse talenten op het podium. De regisseurs zijn trots op hun samenwerking met deze groep, die eerder indrukwekkende producties zoals Titanic, Urinetown, Hair en MZN8D heeft gepresenteerd.

‘Big Fish’ brengt een verhaal voor jong en oud, vol muziek, live-orkest, dans, videomapping en acrobatiek. Het doel is om het publiek met een verwonderd en positief gevoel de zaal te laten verlaten, alsof ze net een prachtig verhaal bij het kampvuur hebben gehoord.

Speciale ‘Early Fish’-tickets Aanbieding Voor vroege boekers is er een speciale ‘Early Fish’-ticketactie. In de maand december zijn tickets verkrijgbaar voor €29,50, terwijl ze vanaf 1 januari 2024 voor €35 worden aangeboden. Tickets zijn te boeken via www.theaterdestorm.nl/wmt.

