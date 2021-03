‘All in the Family’-tour in tweede en derde weekend van maart

Deel dit bericht

HUMMELO – Hotel restaurant café De Gouden Karper in Hummelo organiseert samen met Hotel Bakker in Vorden en Visspecialiteiten Jan van de Krent in Zutphen een ‘All in the family’-tour in het tweede en derde weekend van maart. Daarbij leggen deelnemers per auto een culinaire- en toeristische tour af. Onderweg maken ze (tussen)stops bij de drie familiebedrijven, die ook nog eens met elkaar verwant zijn.

“Nu de horeca helaas nog geen gasten mag ontvangen en mensen er in het weekend toch graag coronaproof tussenuit willen, hebben we deze ‘All in the family’-tour bedacht”, vertelt Elisabeth Remmelink van De Gouden Karper in Hummelo. “Onze gasten maken kennis met andere food- en horecabedrijven in de regio die net als wij een familiebedrijf zijn, waar we zelf mee samenwerken, en die ook nog eens familie van ons zijn.” Daarnaast komen de deelnemers langs verschillende kastelen- en landgoederen in de gemeente Bronckhorst.

Tweede en derde weekend van maart

Op zaterdag 13, zondag 14 maart, zaterdag 20 en zondag 21 maart, vinden deze ‘All in the family’-tours plaats. Deelnemers kunnen tijdens dit tweede en derde weekend van maart per auto een route van 85 kilometer afleggen. De start en finish is in Hummelo, bij De Gouden Karper, ook wel ‘De Krent’ genoemd. Hier begint de tour met een warm drankje en krentenkoek van lokale bakker Leo Ebbers.

Vervolgens zetten de deelnemers koers naar Zutphen, naar visgroothandel Dutch Canadian Foodline en de ernaast gelegen Visspecialiteiten Jan van de Krent. Jan Remmelink (de oom van Elisabeth) is hiervan de eigenaar, samen met zijn vrouw en kinderen. Deelnemers krijgen hier een koud voorgerecht. De volgende culinaire pitstop bestaat uit kalfsragout bij Hotel Bakker in Vorden. Dit bedrijf wordt gerund door Liesbeth en Jeroen Geubels. (Liesbeth is een achternicht van Elisabeth).

Half haantje Bonne Femme

De tour eindigt in Hummelo waar de deelnemers huiswaarts gaan met een half haantje Bonne Femme (alom beroemd bij gasten van De Krent en Bakker) en een bavarois van stroopwafel met karamelsaus. Deelname aan de ‘All in the Family’-tour bedraagt € 34,50 per persoon en € 19,50 per kind. Aanmelden kan via welkom@degoudenkarperhummelo. nl of door te bellen naar 0314-38 12 14. Deelnemers kunnen starten tussen 10:30 en 13:00 uur

Het is niet de eerste keer dat De Gouden Karper in deze coronatijd een speciaal evenement voor haar gasten organiseert. Vorige maand was er een succesvolle 11-straten-wandeltocht. Ook Hotel Bakker blijft actief tijdens de tweede lockdown. Beide horecabedrijven zijn dagelijks geopend voor hotelovernachtingen, to go-producten en het afhalen van gerechten voor thuis.