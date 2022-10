4 manieren om de muren van de kinderkamer te decoreren 

Wat is de meest betaalbare en beste manier om de slaapkamer van je kinderen op te fleuren? De muren! Je zou de algehele ruimte met veel elementen kunnen vullen, maar als je de muren opzij laat, is de slaapkamer nooit zo eigenzinnig als je had gedacht. Versierde muren voegen niet alleen een unieke hint toe aan de algehele inrichting, maar geven ook een eindeloze visuele interesse aan elke kamer. Van gloeiende muren tot klassieke, op tekenfilms geïnspireerde personages – er is een fantastisch scala aan thema’s en ideeën beschikbaar om de muren van je kinderkamer te versieren en er een nieuwe dimensie aan te geven. In dit artikel vermelden we 4 manieren!

Kaart

Als je kind een kleine reiziger is, werken avonturenkaarten van de wereld charmant om hun aandacht te trekken en hen te motiveren om meer te leren over de grote wereld daarbuiten. Kaarten met elke plaats helpen niet alleen bij het aanwakkeren van een onverzadigbaar verlangen om te reizen in je kleintje, maar verfraaien ook de hele slaapkamer op een heel andere manier. Je kunt ook een kleine hanglamp rotan richten op de kaart voor een magische uitstraling.

Glow-in-the-dark

Het renoveren van de kinderkamer op een manier die er ‘s nachts net zo mooi uitziet als overdag, is zeker geliefd bij je kind. Deze glimmende stickers zijn gemakkelijk verkrijgbaar in de markt en zien er overdag opvallend uit en ‘s nachts lichtgevend over. Met deze klassieke manier om de kinderkamer op te fleuren, kun je nooit uit de toon vallen. Zorg ervoor dat je verschillende sterren, manen en planeten ophangt om de muren mooier te maken. Een kinderkamer schilderij in dit thema dat ook glow-in-the-dark is zal van de ruimte één groot geheel worden!

Citaten

Terwijl de kleine kinderen dol zijn op dieren, barbies, bloemen en tekenfilms, als je ideeën voor tieners en tweens onderzoekt, kan een extra manier hen allemaal gelukkig maken. Tieners en tweens zouden zich veel beter kunnen aansluiten bij de citaten of regels van gedichten uit hun favoriete boeken. Bovendien, als je kind alles draait om het stellen van vragen en een geestig brein heeft, dan kun je de muren bekleden met een muurcirkel kinderkamer waarop de citaten van hun favoriete persoonlijkheden, inspirerende citaten die ze altijd zingen of de beelden van wereldleiders of wetenschappers staan om ze te pushen. Inspirerende citaten zoals “Never Give Up” of “Dream Big” in de buurt van hun studiebureau zullen niet alleen de kamer mooi opfleuren, maar helpen hen ook aan te moedigen om meer te leren.

Dieren

Fascineren dieren en jungles je kinderen als niets anders? Hier is hoe je hun liefde kunt omarmen en hen kunt helpen praten over hun aanbidding van wilde dieren. Een jungle of dierenthema-stickers met junglesafari, tekenfilmdieren, slingerende apen, enorme giraffen ter grootte van een muur en enorme dinosaurussen zien er niet alleen cool uit in de kinderruimte, maar helpen hen ook om meer te weten te komen over deze woeste wonderen die er zijn.

