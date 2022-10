H.V. Grol DS3 – Blauw Wit DS1

GROENLO – Zondag 9 oktober stonden de dames van handbalvereniging Grol klaar voor hun tweede competitiewedstrijd. Dames 3 heeft enkele nieuwe speelsters gekregen ten opzichte van vorige seizoen. Alle dames keken erg uit naar de eerste thuiswedstrijd in sporthal Den Elshof. De wedstrijd werd gespeeld tegen de dames van Blauw Wit uit Ruurlo. HV Grol begon goed en was erg beweeglijk in het spel. Door enkele slordige fouten van Blauw Wit kon HV Grol het doel makkelijk vinden. Dit leidde al snel tot een 6-1 voorsprong. De dames van HV Grol gingen sneller spelen en hierdoor kregen zij nog meer kansen in de eerste helft. Bij rust was de stand 15-4 in het voordeel van de thuisploeg.

De tweede helft begon goed. De keeper van HV Grol stond sterk in het doel en maakte het de tegenstander erg moeilijk. De hoeken en cirkelspeler van HV Grol werden in de tweede helft beter gevonden in de aanval. Dit leidde tot een grotere voorsprong. Door enkele verdedigingsfouten kreeg HV Grol een aantal strafworpen tegen. De dames herpakten zich goed door vanaf de opbouwers wissels in te zetten. Hierdoor kwamen er mooie doelpunten vanuit de opbouwerspelers. De scheidsrechter floot af met een stand van 29-9 in het voordeel van de thuisploeg. Een erg mooi resultaat voor de dames van HV Grol, dit belooft veel goeds voor de verdere competitie.

Dames 3 speelt 30 oktober pas weer in verband met de herfstvakantie. Ze spelen om 12.05 uur tegen HCL in sporthal Den Elshof. Tot dan!

