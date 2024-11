5 dingen die je als werkgever wilt weten over bedrijfshulpverlening

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Als je één of meer medewerkers hebt, krijg je er als werkgever mee te maken: bedrijfshulpverlening (BHV). Een belangrijk onderwerp, want je wilt mensen een veilige en gezonde werkomgeving kunnen bieden. In dit artikel geven we de antwoorden op vijf veelgestelde vragen over BHV.

1. Wat is BHV en is het verplicht?

BHV is een afkorting van bedrijfshulpverlening. Deze hulpverlening bestaat onder andere uit het ontruimen van een pand tijdens een noodgeval of het verlenen van EHBO tot de hulpdiensten arriveren. Als werkgever ben je verplicht om één of meerdere mensen als BHV’er aan te wijzen. Je mag deze taak trouwens ook zelf op je nemen.

2. Wat zijn de opleidingseisen?

Om BHV’er te worden, moet er een BHV cursus gevolgd worden. Deze cursus bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit praktijkoefeningen. Het theoretische gedeelte kan bij sommige cursusaanbieders online gevolgd worden en aangepast worden op de al aanwezige kennis. De praktijktraining duurt vaak een dagdeel. Er wordt geoefend met verschillende noodsituaties, zoals het blussen van kleine branden, het ontruimen van een gebouw en het toepassen van reanimatie. Na het succesvol voltooien van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat.

3. Hoelang is het certificaat geldig?

Een BHV-certificaat is één jaar geldig. Het is noodzakelijk om de kennis van BHV’ers up-to-date te houden. Daarom moet er ieder jaar minimaal één training gevolgd worden om het certificaat opnieuw te behalen. Een tip: kies voor een cursus op maat, zodat er vooral gewerkt kan worden aan de kennis die is weggezakt.

4. Hoeveel BHV’ers heb je nodig?

Voor 2007 was er wettelijk vastgelegd hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig waren op een bepaald aantal medewerkers. Dit is echter losgelaten, omdat er binnen het ene bedrijf meer risico’s zijn dan in het andere. Op een bouwplaats lopen medewerkers bijvoorbeeld meer risico’s dan in een kantoortuin. Als werkgever mag je dus zelf bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners je aanstelt. Gebruik hiervoor de Risico Inventarisatie en Evaluatie als basis en houd ook rekening met vaste vrije dagen, vakanties, thuiswerken, etc. Je wilt voorkomen dat geen van je BHV’ers op dinsdag op de werkvloer aanwezig is.

5. Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

In de Arbowet zijn de taken van een bedrijfshulpverlener vastgelegd. Een BHV’er is degene die eerste hulp kan verlenen bij ongevallen, een brand kan beperken en/of bestrijden en werknemers en andere aanwezige alarmeert en evacueert tijdens een noodsituatie. Om dit laatste te oefenen, kunnen de bedrijfshulpverleners binnen jouw organisatie een ontruimingsoefening organiseren om de handelingen in praktijk te brengen. Doe dit minimaal één keer per jaar en vaker als jouw bedrijf in een risicovolle branche opereert, zoals het werken met gevaarlijke stoffen.

