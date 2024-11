De Heinoos niet de enige winnaars op Plat Gespöld

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ULFT – De Gelderse Kleiroze, de muziekprijs voor het beste streektaalnummer van het jaar, ging gisteren tijdens streektaalfestival Plat Gespöld bij de DRU in Ulft naar De Heinoos met hun nummer Ie stoat niet alleen. Maar zij waren niet de enige winnaars, zoals Heinoos-frontman Remko Keizer verwoordde: “Muziek is voor ons geen wedstrijd. Iedere muzikant, ook hier, staat achter zijn muziek, daar is geen prijs aan te hangen.” Zo waren de artiesten, het publiek en de streektaal op Plat Gespöld allemaal winnaars.

Plat Gespöld is volgens het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, samen met de DRU organisator van het festival, een muzikale ode aan de streektaal. In de stijf uitverkochte Rabobankzaal in Ulft bleek dat zeker waar. Of het nu ging om de genomineerde artiesten voor de Gelderse Kleiroze, de jonge talenten, of Hendrik Jan Bökkers: allemaal zetten ze een fantastisch optreden neer dat op veel bijval van het publiek kon rekenen.

Steun aan boeren

Denise Kerkhof beet het spits af met haar genomineerde nummer Geleuf ie ’t allemoal nog. Met haar indrukwekkende stem en indringende teksten wist ze het publiek te raken. Henry Welling bracht het luchtiger met Wi-j waren jong, een terugblik op zijn jeugd, en wist te imponeren met scherpe teksten en een hoog meezinggehalte. De laatste genomineerden waren De Heinoos, die normaal gesproken feesttenten op de kop zetten, maar ook in de theaterzaal tot hun recht kwamen. Hun nummer Ie stoat neet alleen, gemaakt samen met Taboer (een onafhankelijk loket dat boeren een luisterend oor biedt), is bedoeld als steun aan boeren en tuinders in moeilijke tijden. De stevige boerenrock en de boodschap maakten indruk op de vakjury en het publiek, en zo werden De Heinoos uitgeroepen tot winnaar van de Gelderse Kleiroze. De band droeg de prijs op aan heel agrarisch Nederland.

Intieme Bökkers

Op Plat Gespöld was ook ruimte voor jong talent, zoals De Droadneagels, een jonge boerenrockband die de zaal imponeerde met hun frisse sound en humorvolle teksten, zoals het liedje Smoks Hanne. Talent Evert Stroet zong voor het eerst in de streektaal en deed dit indrukwekkend. Begeleid door Kevin Raayman van De Boetners, bracht hij het ontroerende nummer Kiek moar ’s in de spiegel, over een moeilijke periode in zijn leven, met de geruststellende conclusie: “’t kump wal good.”

Speciale gast was Hendrik Jan Bökkers. In een intieme setting speelde hij, enkel met zijn gitaar, en doorspekte zijn liedjes met persoonlijke, humorvolle anekdotes. Het repertoire varieerde van het TOP2000-nummer Iederene hef een reden tot het autobiografische Pien in mien harte, het meeslepende Annie uut de bochte en mooie nummers over ‘Nedersaksië’ zoals Noabers en Duutse grens.

Oude helden

Het publiek werd getrakteerd op streektaalmuziek, waarbij sommige artiesten ook nummers van hun muzikale helden speelden. Zo vertolkte Evert Stroet een aanstekelijke, folkachtige versie van Balkenbri-j van Boh Foi Toch en sloten De Heinoos af met een dampende versie van Oerend Hard van Normaal. Daarmee bereikte de organisatie haar doel om streektaalmuziek te stimuleren en in het zonnetje te zetten.

