5x tips waar je aan kunt denken bij het inrichten van een kantoor

Een kantoor moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet een kantoor genoeg ruimte bieden, maar moet het ook praktisch en sfeervol zijn. Waar moet je aan denken als je een kantoor wil inrichten in de Achterhoek? We zetten hieronder vijf tips voor je op een rij die je in je achterhoofd kan houden.

Tip 1. Creëer ruimtes in het kantoor

In een kantoor moet je verschillende ruimtes creëren. Denk bijvoorbeeld aan een ruimte waar je kunt vergaderen en een ruimte waar je samenwerkt met collega’s. Mocht je de ruimte gewoon helemaal open laten, dan kan dat zorgen voor heel wat rumoer en chaos, en dat heeft natuurlijk niet een positief effect op de werksfeer en de concentratie. Redenen genoeg dus om de ruimte wel in te delen. Er zijn verschillende manieren om deze verschillende ruimtes te creëren in een kantoor. Denk bijvoorbeeld aan glazen systeemwanden. Deze glazen systeemwanden zorgen ervoor dat je een bepaalde stijl kunt creëren, maar deze systeemwanden zijn ook praktisch. Je kunt ermee ruimtes afzonderen en de akoestiek verbeteren. Bovendien zijn er verschillende systeemwanden beschikbaar, waardoor er altijd wel een wand beschikbaar is die bij jouw kantoor past.

Tip 2. Denk aan voldoende daglicht

In een kantoor moet je ook zorgen voor voldoende daglicht. Daglicht zorgt er namelijk voor dat je beter kunt presteren en dat je je aandacht er beter bij kunt houden. Daglicht heeft dus zeker een positief effect op onze prestaties en ons lichaam. Zorg er daarom voor dat je in jouw kantoor genoeg ramen hebt zitten. Ook is het slim om te werken met glazen kantoorwanden, waarmee je ruimtes kunt creëren maar alsnog het licht behouden wordt. Het glas kan namelijk alsnog het daglicht doorlaten. Ideaal!

Tip 3. Frisse lucht

In een kantoor werken verschillende mensen uren achter elkaar. De kans is dus aanwezig dat de lucht op een gegeven moment wat minder fris gaat aanvoelen. Op een werkplek is het juist zo belangrijk dat je voldoende frisse lucht binnenkrijgt. Frisse lucht kan ervoor zorgen dat je geconcentreerd kunt blijven en dat je minder gauw moe wordt. Het is daarom belangrijk dat je voldoende kunt ventileren op kantoor. Zet de ventilatieroosters open, maar zorg er ook voor dat je de ramen open kunt zetten. Je kunt ook een ventilatiesysteem in het kantoor installeren, zodat iedereen in het kantoor frisse toegang heeft tot frisse lucht.

Tip 4. Genoeg ruimte

Het kantoor moet groot genoeg zijn voor alle werknemers. Houd er dus rekening mee bij de inrichting van het kantoor dat je ook genoeg werkplekken kunt verwezenlijken voor al jouw medewerkers. Er zijn natuurlijk ook manieren waarmee je het kantoor zo praktisch mogelijk kan inrichten. Denk bijvoorbeeld aan bureaus die je ook tegelijkertijd kan gebruiken als opbergruimte, zodat je zo min mogelijk kasten in het kantoor hoeft te plaatsen. Zo zijn er nog veel meer manieren om ervoor te zorgen dat je jouw kantoor praktisch kunt inrichten en zo ruimte kunt besparen.

Tip 5. Accessoires

In het kantoor mogen natuurlijk verschillende accessoires niet ontbreken. Met bepaalde accessoires kun je ervoor zorgen dat je het kantoor wat huiselijker kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan planten. Planten kunnen ervoor zorgen dat de boel niet alleen wordt opgefleurd en dat de ruimte wordt aangekleed, het heeft ook andere voordelige effecten. Zo kunnen planten namelijk de lucht zuiveren: iets wat natuurlijk erg belangrijk is op kantoor. Daarnaast zal het er ook voor zorgen dat het geluid in de ruimte wat minder gaat galmen. Je kunt op verschillende manieren planten verwerken in het kantoor. Denk aan plantenbakken tussen de bureaus door, of creëer een groene muur waarbij je allerlei planten aan de muur bevestigt. Je kunt natuurlijk ook planten her en der neerzetten in kleurrijke bloempotten.

