Aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op de verkiezingsdag kun je van 07.30 tot 21.00 uur je stem uitbrengen bij de stembureaus.

Waarom is stemmen belangrijk?

Stemmen geeft burgers de mogelijkheid om te beslissen wie Nederland de komende vier jaar vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. Deze 150 volksvertegenwoordigers bespreken en beslissen over overheidszaken, waaronder het vaststellen van nieuwe wetten.

Wat houdt een stem voor de Tweede Kamer in?

Burgers stemmen op een kandidaat die lid is van een politieke partij. Deze kandidaat staat voor de ideeën en standpunten van zijn of haar partij. Door te stemmen, oefenen burgers invloed uit op de beslissingen van de Tweede Kamer.

Waar is informatie over partijen en kandidaten te vinden?

Vanaf half oktober is er informatie beschikbaar over de politieke partijen en kandidaten die deelnemen aan de verkiezingen. Deze informatie is te vinden op de website van de Kiesraad. Voorafgaand aan de verkiezing ontvangen burgers ook de kandidatenlijsten thuis. Daarnaast kunnen de plannen van de partijen worden ingezien op hun respectievelijke websites.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de Tweede Kamer?

De Tweede Kamer heeft verscheidene taken:

Het controleren van het kabinet, onder meer door het stellen van vragen aan ministers. Besluiten over nieuwe wetten en wijzigen van bestaande wetten, in samenwerking met de regering en de Eerste Kamer. Het vertegenwoordigen van de Nederlandse bevolking.

Kabinetsformatie na de verkiezingen

Na de verkiezingen begint het proces van het vormen van een nieuw kabinet. De partijvoorzitters van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen, voeren onderhandelingen om te bepalen welke partijen samen zullen regeren voor de volgende vier jaar. Dit proces staat bekend als de kabinetsformatie.

