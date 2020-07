Auto Christiaan helpt: met deze tips koop je de perfecte occasion

Het kopen van een auto is een investering die je niet iedere dag doet. Neem daarom de tijd om de verschillende websites zoals AutoTrack, Marktplaats en Autoscout af te speuren naar een geschikte auto. Bepaal je budget vooraf: kies bijvoorbeeld voor een tweedehands auto uit een ouder bouwjaar en iets meer kilometers of ga voor een jonge frisse occasion met een lage kilometerstand. Om een miskoop te voorkomen, geven we je een aantal handige tips.

Ga voor een tweedehands auto die aan jouw wensen voldoet

Voordat je start aan de zoektocht is het handig om jezelf van tevoren af te vragen aan welke eisen een occasion moet voldoen. Speelt bijvoorbeeld budget een grote rol of vind je het bouwjaar en de kilometerstand belangrijk? Ook heb je waarschijnlijk voorkeur voor een bepaald merk of model: hierop kun je op de verschillende autosites eenvoudig selecteren. Heb je de juiste auto gevonden, maar is het enige wat ontbreekt een trekhaak? Bij Auto Christiaan kun je een trekhaak laten monteren ongeacht waar je de auto koopt. Probeer daarom de filters niet te selectief te maken: een groot deel van de opties kunnen toegevoegd worden.

Kies je voor een autobedrijf of particulier?

Zodra je voor jezelf in kaart hebt gebracht naar wat voor tweedehands auto je op zoek bent, sta je voor de volgende keuze: kies je voor een autobedrijf of particulier? In de meeste gevallen kan een particulier geen garantie geven, mits de verkochte auto in de officiële fabrieksgarantie zit. Een autobedrijf daarentegen biedt wel garantie op een auto.

Maak een uitgebreide proefrit

Na de vorige twee stappen is het tijd voor een van de leukste onderdelen van de zoektocht: het maken van een proefrit. Om een goede indruk van de auto te krijgen, kun je een uitgebreide proefrit maken over diverse wegen (de stad, buitenweg en snelweg). Let hierbij op de algemene indruk die de auto maakt, maar ook op de besturing, remmen, mate van roestvorming en het geluid van de auto.

Hulp nodig bij het kopen van een tweedehands auto?

Ben je op zoek naar een occasion van een bepaald merk, model of uitvoering? Je mag ons altijd bellen op 0527 29 13 22. We helpen je graag. Van Auto Christiaan rijden er niet alleen occasions in de regio, maar je ziet ook occasions in Emmeloord en occasions in Zwolle rijden. Wie weet kunnen we ook jou blij maken met een nieuwe auto. Een ding is zeker: we zijn transparant, eerlijk en vakbekwaam waardoor je zeker weet dat je een goede auto koopt.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print