Bijna alle middelbare scholen volledig open

Vrijwel alle middelbare scholieren gaan vanaf vandaag weer volledig naar school. Afgelopen week heeft de Onderwijsinspectie contact opgenomen met scholen die nog niet zeker wisten of ze helemaal open zouden gaan. Ook het grootste gedeelte van die scholen gaat alsnog volledig open.

Minister Slob: “Op school leer je het beste. Zeker na de afgelopen periode waarin naar school gaan geen vanzelfsprekendheid was, kunnen enkele weken volledig fysiek onderwijs belangrijk zijn. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn. Ik ben trots dat scholen die verantwoordelijkheid nemen.”

Zeker 95% open

Naar verwachting gaat zeker 95% van de 1438 middelbare scholen vanaf vandaag volledig open. In totaal heeft de Inspectie tot afgelopen vrijdag 193 meldingen gekregen over vaak dezelfde scholen. Na gesprekken door de Inspectie over specifieke zorgen en knelpunten, gaat de meerderheid van deze scholen vandaag volledig open. Ook heeft het ministerie enkele gesprekken met schoolbestuurders gevoerd. De komende tijd blijven de Inspectie en het ministerie de situatie nauwgezet volgen.

Zelftesten

Het kabinet besloot vorige maand na advies van het OMT dat de middelbare scholen volledig open mogen. In de Tweede Kamer is brede steun voor deze beslissing. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Wel gelden alle basisregels, moeten ze afstand bewaren tot de docent en twee keer per week een zelftest doen. Leerlingen krijgen de zelftesten via hun middelbare school. Alle middelbare scholen zijn gratis voorzien van voldoende zelftesten.