We mogen weer: Villa Mondriaan heropend

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Woensdag 9 juni 2021. Deze datum staat al een paar weken rood omcirkeld in de agenda: vandaag is Villa Mondriaan heropend. Het is een feestelijke dag, waarop niet alleen drie verrassende tentoonstellingen, maar ook het kleurrijke lichtobject boven de ingang van het museum en de nieuwe multimediaguides zijn onthuld. Als kers op de taart bepaalden bezoekers vandaag eenmalig zelf hun toegangsprijs.

Wethouder Henk Jan Tannemaat kreeg de eervolle taak om vandaag de deuren van het museum te openen. “Net als iedereen in Winterswijk ben ik hartstikke blij dat het normale leven langzaam weer op gang komt. Dat nu de musea weer open mogen, is een enorme opsteker voor het culturele aanbod in onze gemeente. Het doet mij goed om te zien hoe Villa Mondriaan de afgelopen tijd gebruikte om het negatieve aspect van de sluiting om te zetten in nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat ze nu wederom tentoonstellingen van formaat naar Winterswijk hebben weten te halen maakt mij als wethouder Cultuur maar ook de rest van het College enorm trots”, aldus Tannemaat.

Achter gesloten deuren is er de afgelopen maanden veel veranderd: Villa Mondriaan opent een vernieuwd museum. Boven de ingang van het museum hangt voortaan een groots, neonkleurig lichtobject welke de ingang van het museum uitlicht en de bezoeker verwelkomt. Eenmaal binnengekomen treft de bezoeker de nieuwe multimediaguide aan, die zowel extra informatie biedt over de jonge jaren van Piet Mondriaan als over de nieuwste tentoonstellingen.

Piet Mondriaan, samen met zijn leermeesters altijd te zien in de vaste collectie, gaat dit voorjaar de dialoog aan met tijdgenoot Jan Toorop en hedendaagse kunstenaars Klaas Gubbels en Dienke Groenhout. De tentoonstelling Toorop: Tussen geloof en hoop richt zich op twee belangrijke ontwikkelingsmomenten in Toorops leven: de artistieke zoektocht van de jonge Toorop naar zijn eigen stijl en de ontdekking door de oude Toorop, de devoot katholiek, naar de zingeving van zijn kunstenaarsbestaan.

In de tentoonstelling Klaas Gubbels: Calvinist? toont Klaas Gubbels zijn iconische koffiepotten, tafels en stoelen. De werken die op zaal te zien zijn, noemt hij “calvinistische werken”: werken die het langdurige proces wat achter de ogenschijnlijk vluchtige en simpele kunstwerken schuilgaat, reflecteren. Niet alleen in de zoektocht naar eenvoud en abstractie, maar ook in zijn voorliefde voor boogiewoogie-muziek, vindt Gubbels verwantschap met Piet Mondriaan. Op zaal vertelt Gubbels over zijn bijzondere connectie met de opnamen van Mondriaans boogiewoogie-platen, verweven met zijn eigen levensverhaal.

In samenwerking met Valerie Asiimwe Amani (Tanzania), Tamrat Gezahegne (Ethiopië) en Gígja Reynisdóttir (IJsland), voert interdisciplinair kunstenaar Dienke Groenhout (1973) in Ferengi kleding als verlengstuk van het innerlijk door tot in het extreme. Kleding verhult en onthult onze ware identiteit. Geïnspireerd door haar reizen in Afrika, waar zij als Ferengi, als vreemdeling, direct een identiteit aangemeten kreeg, ontwerpt Groenhout uitbundige kostuums om zo een nieuwe, door zichzelf samengestelde identiteit aan te kunnen trekken.

De tentoonstellingen zijn te zien tot en met 19 september.