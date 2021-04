Covid-19-dashboard voor Nederlands-Duitse grensregio nu live

Deel dit bericht













Grenspost Düsseldorf heeft op 8 april een Covid-19-dashboard voor de Nederlands-Duitse grensregio gelanceerd. Dit dashboard geeft in één oogopslag inzicht in de besmettingscijfers in de Nederlandse grensgemeenten en de Kreise aan de Duitse kant van de grens. Zeker nu Duitsland Nederland heeft aangewezen als ‘hoogincidentgebied’ is deze informatie zeer relevant.

Per 6 april 2021 is Nederland door Duitsland als hoogincidentgebied ingeschaald. Daardoor gelden er strenge inreisbeperkingen voor personen die vanuit Nederland naar Duitsland willen reizen. Het nieuwe dashboard laat zien hoe het aantal besmettingen met het coronavirus zich aan beide zijden van de grens ontwikkelt. Tevens bevat het dashboard een overzicht van het totale aantal besmettingen in heel Nederland en Duitsland. Het dashboard is te vinden via deze link: www.grenspostdusseldorf.nl/ coronadashboard

Verantwoording data

Het grensoverschrijdende Covid-19-dashboard gebruikt openbare data van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Duitse Robert Koch-Institut (RKI) en de Johns Hopkins University. Op het dashboard worden de Nederlandse en Duitse data naast elkaar gelegd om zo de verspreiding van het coronavirus in de grensregio’s weer te kunnen geven. De coronacijfers in de Nederlandse gemeenten en Duitse Kreise kunnen hier goed met elkaar vergeleken worden, doordat het aantal besmettingen op dezelfde manier wordt weergegeven: het dashboard laat zien hoeveel besmettingen er per 7 dagen per 100.000 inwoners zijn.

Overijssels initiatief

Het initiatief voor dit grensoverschrijdende dashboard is ontstaan bij Provincie Overijssel, waarna vanuit Grenspost Düsseldorf ook de grensprovincies Limburg en Gelderland zich aansloten. Het dashboard is geïntegreerd in de website van Grenspost Düsseldorf. Onder de naam Grenspost Düsseldorf zetten de ‘Deutschlandbeauftragten’ van de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel en Zuid-Holland zich in voor het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel vindt het goed dat het dashboard er juist nu is. “Natuurlijk zijn de nieuwe maatregelen vanuit Duitsland voor iedereen die de grens regelmatig moet passeren erg vervelend. Juist omdat we zo graag met onze Duitse buren samenwerken. Toch moeten we ook de eerlijke conclusie trekken dat we hier aan de Nederlandse kant aan de bak moeten om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen. Ik roep daarom iedereen écht op om zich als goede ‘Nachbarn’ aan alle maatregelen te houden. Want alleen zo krijgen we weer zicht op vrij grensverkeer.”

