Smoel op de Stoel actie haalt bijna 19.000 euro op

DOETINCHEM – De actie ‘Smoel op de Stoel’ heeft maar liefst 18.660,83 euro aan donatiegeld opgehaald. Met de actie konden mensen een ‘smoel’ kopen voor jezelf of een dierbare voor op een stoel in het Graafschap-stadion tijdens de wedstrijd De Graafschap – FC Eindhoven van afgelopen 7 maart. Het bleek een waardevolle en fantastische samenwerking tussen De Graafschap, supporters en Swim to Fight Cancer Achterhoek. Het opgehaalde geld gaat via de Stichting Fight cancer volledig naar KWF Kankerbestrijding voor kankeronderzoek.

Vol Graafschap-stadion

Op zondag 7 maart stond de wedstrijd De Graafschap – FC Eindhoven in het teken van de actie ‘Smoel op de Stoel’. De bijna 1.000 ‘smoelen’ in het stadion bleken een stille en hartverwarmende steun voor de deelnemers die begaan zijn met kanker én de spelers van De Graafschap. Zo hadden zij ook weer eens een keer ‘publiek’ in het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Superboeren met 1-0. De smoelenopbrengst leverde een bedrag op van 13.905 euro.

De gezamenlijk ambitie met dit initiatief was om het stadion ook in tijden van corona vol te krijgen met portretfoto’s, zodat de selectie weer eens lekker voor ‘publiek’ kon spelen. Tegelijk is er aandacht gevraagd voor de mensen die met kanker te maken hebben (gehad). Met een smoel kon je je betrokkenheid aan De Graafschap tonen én de verbinding zoeken met degenen die met kanker te maken hebben (gehad) of eraan zijn overleden. Met een ‘Smoel op de Stoel’ is onderzoek naar kanker gesteund en zo hebben we samen, als trotse Achterhoekers, kanker buitenspel gezet!

Veiling shirts

De spelers van De Graafschap droegen voor deze actie tijdens de warming up en op de teamfoto een speciaal shirt met het logo van Swim to Fight Cancer Achterhoek. De spelersshirts zijn geveild door supportersgroep Oldies DTC. Dit heeft een opbrengst opgeleverd van 3.488,54 euro.

Daarnaast zijn ook donaties gedaan zonder smoel van in totaal 1.267,29 euro wat neerkomt op een totaalbedrag van 18.660,83 euro. We zijn iedereen die ons belangeloos mee heeft geholpen om dit succes te bewerkstelligen héél erg dankbaar!

