Overweeg jij om te beleggen in een vastgoedfonds? Een goede keuze. Er is tegenwoordig enorm veel te doen in vastgoed. Denk alleen maar aan de huidige woningschaarste. Door de explosieve markt wordt het een stuk aantrekkelijker om aandelen te kopen in een vastgoedfonds. Maar voordat je dit kunt doen, is het wel eerst belangrijk om onderzoek te doen naar het beste vastgoedfonds. Want er zijn nogal een hoop mogelijkheden. Het is hierbij met name belangrijk om op het rendement, de kosten en de betrouwbaarheid van het vastgoedfonds te letten.

Lukt het je maar niet om een selectie te maken? Dan helpen we je graag een beetje extra op weg. Hieronder zetten we de beste vastgoedfondsen van dit moment op een rij. Kies je voor één van deze? Dan beschik je zeker over een betrouwbaar fonds.

Corum Investments

Een van de grootste spelers van dit moment is Corum Investments. We kunnen stiekem ook wel zeggen dat we hierbij te maken hebben met het beste vastgoedfonds van dit moment. Dit is niet alleen een zeer bekende speler, maar biedt ook nog eens tal van voordelen.

Een groot voordeel van Corum is dat je zelf bepaalt hoeveel je investeert. Dat hoeven geen gigantische bedragen te zijn. Vijftig euro per maand is al voldoende. Zo kan je met relatief weinig geld toch op de lange termijn veel beleggen. Je kunt het zelfs via een automatische incasso laten verlopen, zodat je hier verder geen omkijken meer naar hebt.

Kenmerkend voor Corum is tevens het hoge rendement. Deze schommelde de afgelopen jaren tussen de vijf en zeven procent. Steeds meer mensen investeren ook in Corum. Daardoor is het voor dit vastgoedfonds mogelijk geweest om sneller te groeien en steeds meer te spreiden. Dit had ook positieve gevolgen voor de risicospreiding.

Corum heeft zich met name gericht op de commerciële vastgoedmarkt en investeert in vastgoed in zestien landen!

Thuisborg

Thuisborg focust zich met name op Nederlandse woningen. Via hun fonds kun je hier in investeren. Groot voordeel is dat de woningmarkt op dit moment echt geëxplodeerd is. De prijzen liggen torenhoog en verkopers maken enorme winst. Hierdoor is het een aantrekkelijke markt geworden. Zeker als investeerder.

Toch heeft Thuisborg ook nadelen. Het rendement ligt namelijk iets lager en er worden ook emissiekosten gerekend. Daarnaast wordt rente niet – zoals bij veel andere vastgoedfondsen – elke maand uitgekeerd, maar slechts één keer in het kwartaal.

Het fijne is dan wel weer dat je geen gigantische bedragen hoeft in te leggen. Je kunt al starten met 1.000 euro. Een goede manier om rustig te beginnen en te zien wat dit je uiteindelijk oplevert. Daarnaast zit je niet vast aan ellenlange contracten. Een jaar nadat het contract is in gegaan, is het alweer mogelijk om kosteloos uit te stappen. Er wordt dus geen lange ‘samenwerking’ verwacht.

