Deze uitvaarttrends van 2021 moet jij kennen!

2020 was een verbazingwekkend jaar, wat natuurlijk met name te maken had met het coronavirus. De pandemie die deze ziekte veroorzaakt heeft heeft de wereld veroverd, waardoor zo goed als alle landen eronder lijden. Ook Nederland heeft nog altijd veel problemen met COVID-19. Veel industrie├źn hebben hier natuurlijk last van, waaronder ook zeker de uitvaartbranche. Dit was voor een groot deel negatief, maar toch zijn er tevens een paar trends bij gekomen door corona. Hieronder kun je daar een paar voorbeelden van vinden.

Virtuele uitvaarten

Toen je op de vergelijkingssite Overstappen.nl een begrafenisverzekering afsloot had je waarschijnlijk niet verwacht dat de uitvaart virtueel georganiseerd zou worden. Toch is dit inmiddels wel zeker de realiteit, wat vooral te maken heeft met de pandemie. Alsnog verwachten de experts van deze branche dat deze trend zich door gaat zetten. Na de coronacrisis zullen de uitvaarten dan dus ook nog al dan niet gedeeltelijk gehouden worden. Gelukkig is dit tegenwoordig eenvoudig te doen omdat we leven in een digitaal tijdperk. Hierdoor is het gemakkelijk om evenementen bij te wonen via livestreams. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een smartphone en een app als Twitch, Periscope of Facebook Live gebruiken. Natuurlijk kan het ook een stuk professioneler met behulp van een camera.

Directe crematie

Bij Overstappen verzekeringen is het mogelijk om een polis af te sluiten voor een crematie. Hierbij is directe crematie een optie, wat de meest betaalbare reguliere dispositie optie is. Dit is betaalbaar omdat alle opties voor lichaamsvoorbereiding en de volledige uitvaartdienst simpelweg omzeild worden. Het lichaam van de overledene wordt namelijk zo goed als direct na de dood gecremeerd. Dit maakt het dus zo goedkoop, wat ervoor zorgt dat deze trend steeds populairder wordt. De besparing is dus een voordeel, maar directe crematie heeft ook als pluspunt dat het gezin het stoffelijk overschot kan vasthouden. De nabestaanden kunnen dus zeker de tijd nemen om een verstrooiing of herdenkingsdienst te organiseren. Natuurlijk kunnen ze er ook voor kiezen om het as niet te verstrooien maar juist te bewaren in een urn.

Groene begrafenis

Nu consumenten zich meer bewust zijn geworden van het effect dat wij mensen hebben op het milieu zijn milieuvriendelijke en duurzame opties voor velen een prioriteit geworden. Deze trend is voelbaar in de uitvaartbranche, met de opkomst van groene begrafenispraktijken, milieuvriendelijke crematie-urnen en -kisten en een groeiende gevoeligheid voor kwesties met betrekking tot afval, vernieuwing en duurzaamheid. Tegenwoordig kan een groene begrafenis dus zeker georganiseerd worden. Hierbij kun je gebruik maken van allerlei producten, zoals een eco-vriendelijke geweven kist. Heb je liever een crematie? Dan is het mogelijk om gebruik te maken van biologisch afbreekbare urnen. Naast de kist of urn moet je ook bij de andere aspecten van een uitvaart rekening houden met het milieu, zoals de uitnodigingen bijvoorbeeld. Doe dit bijvoorbeeld online of met gerecycled papier.

Thuisbegrafenis

De huidige generatie houdt ervan om dingen zelf te doen. Het is niet voor niets dat DIY op het moment erg populair is. Hierdoor leren ze ook om begrafenissen thuis te doen. Voorstanders van deze trend zeggen dat het de familie helpt om hun verdriet te verwerken. Dit is het geval aangezien ze persoonlijk betrokken zijn bij de zorg voor het lichaam van hun geliefde. Een thuisbegrafenis zal bovendien veel van de gewone begrafeniskosten verlagen. Het kan bovendien ook nog eens veel milieuvriendelijker zijn, zo kun je het dus combineren met de eerder genoemde trend over de groene begrafenis. Natuurlijk kan een bedrijf of expert je alsnog helpen bij het organiseren van de thuisbegrafenis, net zoals specialisten je ook kunnen helpen bij een thuisbevalling.

