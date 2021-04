Alzheimer Café Berkelland: Eindeloos lang

Deel dit bericht













BORCULO – Alzheimer Café Berkelland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Borculo. Dit hebben we al veel te lang niet meer kunnen doen, eindeloos lang. En als we vooruitkijken? Dan durven we geen voorspelling te doen en dat maakt ons verdrietig.

Maar we blijven actief, juist omdat het moment van elkaar ècht ontmoeten nog ver voor ons lijkt te liggen. We onderzoeken de mogelijkheid elkaar online te ontmoeten. En natuurlijk blijven we nieuws en andere onderwerpen delen op de websites www.alzheimernederland.nl of www.dementie.nl.

Ook in deze lastige tijden van afstand willen we er voor u zijn. Dus we moedigen u echt aan niet te blijven zitten met vragen of dat u denkt ‘hoe moet het verder?’. De DementieLijn (voorheen AlzheimerTelefoon) biedt zeven dagen per week een luisterend oor en advies bij omgaan met dementie. De DementieLijn is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. Door een gesprek met één van onze vrijwilligers kunt u uw gedachten wellicht weer beter ordenen. De situatie verandert er niet direct door, maar u voelt zich begrepen. En dat geeft moed om door te gaan.

De vrijwilligers van het Alzheimer Café Berkelland wensen u veel kracht en sterkte toe.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

