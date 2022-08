Dit zijn de dingen die je moet overwegen voordat je een ladder koopt

Er zijn gevallen waarin je gewoon in hoger gelegen delen van gebouwen moet werken. Dit is vooral belangrijk om in gedachten te houden als je in de bouwsector werkt. Als je toegang wilt tot deze gebieden, moet je een financiële investering doen in ladders van hoge kwaliteit. Nadat je ze hebt gekocht, is het jou verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze goed worden verzorgd. Bij goed onderhoud gaat een goede ladder zonder problemen tussen de 10 en 20 jaar mee. Vanwege de hoeveelheid slijtage die je projecten in de loop van de tijd veroorzaken, kan het echter zijn dat sommige van de gebruikte onderdelen moeten worden vervangen. Als gevolg van de snelle slijtage van de wielen van je ladder, kan het zijn dat je ze bijvoorbeeld af en toe moet vervangen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere overwegingen die gemaakt moeten worden tijdens een ladder kopen. Je kunt kennis over dergelijke onderwerpen opdoen door dit artikel te lezen.

Houd rekening met de hoogte van je werkplek

Als je op hoge plaatsen werkt, dan is het eerste dat je wilt weten hoe hoog de ladders zijn die je nodig hebt. Werk je bijvoorbeeld aan een keuken, dan heb je waarschijnlijk alleen een kleine keukentrap nodig. Een simpele vuistregel is dat je ladders nodig hebt die gelijk of hoger zijn dan waar je aan wilt werken. De meeste werknemers denken dat de ideale hoogte van een ladder 2 meter hoger is dan het object waaraan ze moeten werken. Je werkt bijvoorbeeld aan een gebouw van 4 meter lang. Dat betekent dat je minimaal een ladder van 6 tot 8 meter nodig hebt. Dit is om ervoor te zorgen dat je tijdens het werken aan het gebouw niet zonder ladders komt te zitten.

Houd rekening met de grootte van de ladder

De hoogte van een ladder is niet het enige belangrijke aspect waarmee je rekening moet houden voordat je er een koopt. Je moet ook weten dat er verschillende maten van zijn. Meestal zijn er drie verschillende maten ladders verkrijgbaar bij veel winkels. Je kunt bijvoorbeeld een ladder krijgen met een afmeting van 0,75 meter en 0,90 meter. Ze zijn geschikt om te gebruiken als je vaak in een klein gebied of steegje moet werken. De breedte van beide ladders kan echter een klein verschil hebben. Slankere ladders kunnen eenvoudig worden uitgevoerd omdat ze meestal lichter zijn dan bredere. Slankere ladders zijn echter mogelijk niet zo stabiel als brede. Hier moet je dus goed over nadenken voordat je een steiger kopen.

Hoe gebruik je een hoge ladder?

Het is altijd een goed idee om uit te zoeken hoe hoog en hoe je de ladders kunt plaatsen. Wanneer je een ladder koopt, moet je een producthandleiding krijgen die alle vereisten voor gebruik beschrijft. Elk merk heeft andere normen voor een goede structuur, maar het algemene proces is hetzelfde. Elk deel van bijna elk label heeft twee horizontale en twee (of vier) diagonale accolades. De maximale platformhoogte voor het bouwen van een vrijstaande steiger buiten is acht meter. Als de ladders niet met handleidingen worden geleverd, moet je dit zo snel mogelijk aan het personeel vragen. Dit is om je veiligheid te garanderen tijdens het werken op hoogtes.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print