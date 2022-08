Nieuw video-on-demand-platform Play van start bij de Gelderlander

Dagblad de Gelderlander start op de site en in de app het geheel nieuwe video-on-demandplatform Play, met spraakmakende videoseries in het verlengde van het nieuws en sportevenementen. Play heeft presentatoren Arda Kaya, Marcel Bamberg, Robbyn Jansen en Shula Tas aan zich weten te binden die exclusief voor het platform aan de slag gaan. Daarnaast bespreken sport-presentatoren Hidde van Warmerdam, Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossou op Play uitgebreid alle grote sportevenementen. Play is een samenwerking van het AD en de regionale titels om krachten te bundelen voor mooie, exclusieve content.

Nieuwe gezichten en videoseries

De getalenteerde presentatoren Robbyn Jansen (31), Shula Tas (35), Arda Kaya (26) en Marcel Bamberg (30) maken exclusieve videocontent voor het platform. Zij presenteren allemaal afleveringen van de nieuwe formats. In ‘En Profiel’ staat één persoon die de afgelopen tijd in het nieuws geweest is centraal. In de serie ‘In 360 seconden’ wordt een ingewikkeld onderwerp uitgelegd in 6 minuten. ‘De Mensen Van…’ belicht mensen uit verschillende subculturen en brengt hun leefwereld dichter bij de kijker. In ‘Echt…’ gaat de presentator met een BN’er naar diens geboorteplek om meer te weten te komen over die persoon. Met een gezonde dosis humor willen alle formats zowel amuseren als informeren.

Sportevenementen

Door intensieve samenwerkingen en mediapartnerships met onder andere NOC*NSF staat Play ook altijd op de eerste rij als het op grote sportevenementen als de Olympische Spelen, de Tour de France, en het EK en WK voetbal aankomt. Hidde van Warmerdam, Thijs Zonneveld en Sjoerd Mossou doen verslag en maken hun bewezen succesvolle formats Panenka en In Het Wiel voor Play.

Play is te vinden op de site en in de app van AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, PZC en Tubantia

