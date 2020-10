Dringend advies tot dragen van mondkapjes

LANDELIJK – Draag vanaf vandaag (lees woensdag 30 september) een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en benzinestations. In het OV was een mondkapje al verplicht.

Een mondkapje draag je in:

Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.

Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.

Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Ook met mondkapje op houd je 1,5 meter afstand van elkaar.