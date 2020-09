Knunnekes zetten streep door enkele carnavalsactiviteiten

GROENLO – Carnavalsvereniging De Knunnekes uit Groenlo trekt ‘een dikke streep’ door geplande carnavalsfestiviteiten. Er komt dit jaar geen elfde van de elfde, buutavonden en prinsenbal. De vereniging laat weten dit besluit te hebben moeten nemen naar aanleiding van de persconferentie over corona van afgelopen maandag. Over de optocht en de drie dolle dagen tijdens carnaval zelf is nog geen besluit genomen.

“Het heeft geen zin om nog langer in de wachtkamer plaats te nemen”, laat de vereniging weten. Een harde klap voor één van de grootste carnavalsverenigingen van de Achterhoek. Alle festiviteiten voor 2020 zijn afgeblazen.

Er wordt nog wel overlegd over het carnaval op 14, 15 en 16 februari, onder andere over de optocht. “Daarbij beseffende dat men te allen tijde afhankelijk is en blijft van de dan geldende maatregelen van de landelijke overheid”, aldus Maarten Kooiker, president van de Knunnekes.