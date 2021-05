E-sigaretten met smaakjes in de ban

Deel dit bericht













Vanaf 1 juli 2022 komt er een einde aan e-sigaretten met smaakjes als appeltaart, winegum of piña colada. Dat heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Uit onderzoek blijkt dat smaakjes erg in trek zijn bij jongeren. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat het gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten. Om deze reden komt het kabinet met nieuwe regelgeving die het straks niet meer mogelijk maakt om smaken – behalve tabakssmaak – aan de vloeistoffen van een e-sigaret toe te voegen.

Staatssecretaris Blokhuis: “In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Om dat te bereiken moeten we nu doen wat we kunnen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving. En die omgeving moet ook zoveel mogelijk vrij zijn van nieuwe tabaks- en aanverwante producten zoals e-sigaretten met verschillende smaken. Want juist jongeren beginnen sneller met het gebruik van de e-sigaret door deze exotische smaakjes. Daarom maken we daar een einde aan.”

Wetenschappelijk bewijs

Het kabinet baseert zich met deze regelgeving op wetenschappelijk onderzoek van onder andere het Trimbos Instituut over e-sigaretten. Er is namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs over de schadelijkheid, verslavendheid en aantrekkelijkheid van de e-sigaret. Het kabinet kiest er daarom voor om de e-sigaret verder te ontmoedigen behalve voor mensen die graag willen stoppen met roken en het echt niet voor elkaar krijgen met de reguliere, bewezen effectieve methoden.

Uitvoering

Het kabinet geeft uitvoering aan het verbod door in het Tabaks- en rookwarenbesluit de mogelijkheid te creëren om smaakstoffen die vooral voor smaken anders dan een tabakssmaak worden gebruikt niet meer toe te staan in vloeistoffen voor e-sigaretten. Via een ministeriele regeling zal een limitatieve lijst worden opgesteld van smaakstoffen die nog wel toegestaan zullen zijn in de vloeistoffen, en deze zal 1 juli 2022 in werking treden.