Starters Zelhem zeggen ‘Aju’ tegen pa en ma

ZELHEM – Op 28 mei om 16.00 uur is het officiële oplevermoment van de 14 starterswoningen op het voormalige terrein van de Schildersoordschool in Zelhem. In aanwezigheid van gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland en wethouder Evert Blaauw van de gemeente steken de jonge eigenaren de sleutel in het slot van hun eigen huis. Starter Jasper Hebbink: “Het is geweldig dat ik hier in Zelhem kan blijven wonen in een prachtige energieneutrale woning. Ik ben erg blij dat we deze kans gekregen hebben van de gemeente die we als CPO-groep met beide handen hebben aangepakt, zie hier het resultaat!”

Betaalbare duurzame woningen

De 14 woningen zijn gasloos, worden verwarmd via een warmtepomp en vangen energie via zonnepanelen. Daarmee zijn de woningen energieneutraal. Met een vanafprijs/kostprijs onder de €200.000,- voor de tussenwoningen en een vanafprijs onder de €225.000,- voor de hoekwoningen kunnen kopers bovendien in aanmerking komen voor een starterslening. De groep starters heeft de grond onder gunstiger omstandigheden van de gemeente gekocht. In ruil daarvoor is een anti-speculatiebeding voor vijf jaar afgesproken.

Collectief wooninitiatief

De realisatie van deze woningen is onderdeel van het bredere project Aju pa en ma van de gemeente Bronckhorst. De woningen worden gerealiseerd als ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO). Dit is een manier waarbij je samen met anderen in een gezamenlijk bouwproject aan de slag gaat. Je neemt daarbij je eigen verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van de locatie: je bouwt samen met andere jongeren. Je geeft gezamenlijk opdracht maar realiseert elk afzonderlijk een woning die helemaal aan de individuele smaak voldoet. Hierdoor ben je als toekomstige bewoner nauw betrokken bij het tot stand komen van de nieuwbouw. En dat alles tegen lagere kosten.

Signaal van jongeren

Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “De vraag naar starterswoningen in Bronckhorst is groot en er is nauwelijks aanbod van betaalbare woningen. Een belangrijk signaal voor de gemeente om echt werk te gaan maken van de realisatie van woningen voor deze belangrijke doelgroep. Naast Zelhem bouwen jongeren ook in Hengelo op twee locaties en in Vorden start de bouw in juni. De aanvraag in Steenderen loopt en we voeren gesprekken met jongeren en ouderen uit Hummelo en Toldijk. Al met al gaat het om 61 woningen.”

Actieplan Wonen

Provincie Gelderland ondersteunt met kennis en financiering dit initiatief. Zo hebben de jongeren gebruik gemaakt van de subsidieregeling Collectieve Wooninitiatieven. Met deze regeling heeft de provincie inmiddels 120 initiatieven geholpen. Gedeputeerde Peter Kerris. “Vanuit het Actieplan Wonen werken we aan sneller, betaalbaar en flexibel wonen. Door samen te bouwen krijgen jongeren in Zelhem een duurzame en betaalbare woning. Fantastisch om te zien hoe deze groep dit zelf met hulp van de gemeente heeft opgepakt”.