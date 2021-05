Gelderse trouwkosten 6% toegenomen in 2 jaar tijd

Deel dit bericht













De kosten voor een gemeentelijke trouwceremonie op een doordeweekse dag zijn in Gelderland in de afgelopen twee jaar met 6% toegenomen. Vooral in de gemeenten West Betuwe en Elburg namen de kosten voor trouwen in een gemeentehuis flink toe. Dit en meer blijkt uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl naar trouwkosten in 2021.

Sterkste toename in West Betuwe

Met name de gemeente West Betuwe stuwt de gemiddelde toename omhoog. Daar steeg het tarief voor een bruiloft op een doordeweekse dag in twee jaar tijd met 61,2%: van 332,45 euro in 2019 tot 536 euro in 2021. Ook in Elburg (+41,9%) en Oldebroek (+39,8%) nam het tarief sterk toe.

Jawoord het duurst in Nijmegen

De duurste ceremonie van Gelderland is op zondag in Nijmegen. Een bruidspaar betaalt dan 1.440,20 euro om elkaar het jawoord te geven in het gemeentehuis. Ook in Berkelland (1.008,50 euro op zondag) en Zutphen (1.002,85 euro op zondag) zijn de tarieven hoog. Bruidsparen betalen het minst in Apeldoorn, namelijk 293 euro voor een doordeweekse ceremonie.

Merendeel Gelderse gemeenten onduidelijk over wijzigingskosten

Vanwege de coronamaatregelen kiezen veel bruidsparen er regelmatig voor om hun bruiloft uit te stellen. Toch geven vier op de vijf Gelderse gemeentesites geen duidelijkheid over de kosten die zij rekenen voor het verplaatsen van de ceremonie.

Bij de tien gemeenten die wel informatie geven, wordt meestal gerekend met een tarief dat geldt vanaf het vaststellen van de trouwdatum. Bij deze gemeenten variëren de kosten tussen de 25 euro in Overbetuwe tot 43,42 euro in Neder-Betuwe.

Veel bedenktijd in Zaltbommel, gratis wijzigen in Ede

In Zaltbommel rekent de gemeente pas vanaf 14 dagen van tevoren wijzigingskosten: 149 euro. Ede is de enige Nederlandse gemeente die nadrukkelijk geen kosten rekent voor het wijzigen van de trouwdatum