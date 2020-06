Gordijnen als sfeermaker in je interieur

Shutters, rolgordijnen, vouwgordijnen, plisségordijnen, jaloezieën… Er zijn oneindig veel mogelijkheden op het gebied van raambekleding. Maar we mogen de ‘ouderwetse’ gordijnen zeker niet vergeten. Dit zijn juist echte sfeermakers in je interieur! En ook bij deze traditionele gordijnen zijn er nog veel variaties mogelijk. In dit artikel zetten wij de verschillende opties op een rij.

Gordijnen op maat

Traditionele gordijnen zijn verkrijgbaar in verschillende standaard maten. Maar in de meeste gevallen is het toch het mooiste om te kiezen voor maatwerk. Zeker bij ramen met een bijzondere afmeting is het beter als je gordijnen helemaal op maat zijn gemaakt. Zo ben je verzekerd van een goed resultaat. Bij lange gordijnen tot aan de grond is het bijvoorbeeld niet mooi als het net de vloer raakt of juist 10 centimeter te kort is. Vind je het lastig om zelf de geschikte afmetingen te bepalen? Vraag dan naar de servicemogelijkheden. Vaak is het mogelijk om de gordijnen nauwkeurig te laten inmeten en monteren door professionals.

Vitrages

Vitrages worden vooral gebruikt om inkijk van buiten te verminderen. De gordijnen zijn gemaakt van een dunne, luchtige stof en laten hierdoor veel daglicht door. Toch creëert het een gevoel van privacy. Vaak worden ze gecombineerd met een ander gordijn van een dikkere stof, bijvoorbeeld linnen overgordijnen.

Inbetweens

Inbetween gordijnen zitten tussen vitrages en overgordijnen in. Het materiaal is dus licht doorzichtig. Het heeft dezelfde luchtige uitstraling als vitrage, maar dan net wat sfeervoller. Je creëert eenvoudig meer sfeer in een ruimte door deze gordijnen dicht te doen. Zodra het zonnetje begint te schijnen, komen de zonnestralen toch de kamer nog binnen. Het is echter verduisterend genoeg om zonder schitteringen naar het tv-scherm te kijken. Daarnaast zullen inbetweens het geluid in je woonkamer of slaapkamer dempen. Dit is bij vitrage niet het geval.

Overgordijnen

Overgordijnen worden gemaakt van een dikkere stof. Hierdoor zijn de gordijnen geluiddempend, isolerend en verduisterend. Dit is perfect te combineren met vitrage! Toch kan de verduistering per materiaal erg verschillen. Voor een complete donkere kamer kun je beter kiezen voor verduisterende gordijnen.

Verduisterende gordijnen

Verduisterende gordijnen laten helemaal geen zon- en daglicht door. Je kunt een kamer overdag helemaal donker maken. Dit is bijvoorbeeld handig in een slaapkamer of babykamer. Ook in de winter komen verduisterende gordijnen goed van pas. Door het dikke materiaal zal de kou namelijk buiten blijven en de warme langer binnen. Uiteraard is het mogelijk om verduisterende gordijnen te combineren met vitrage.