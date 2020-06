Adoptie Rotonde Borculoseweg

GROENLO – De rotonde Borculoseweg-Ruurloseweg is vorig jaar gereconstrueerd. Eind vorig jaar kwam het verzoek van Bas Wallerbosch van Albert Heijn Groenlo om de rotonde te mogen adopteren. AH Groenlo wil er voor zorgen dat het midden van de rotonde er jaren mooi uit gaat zien. In overleg met AH-Groenlo, IdeeMedia, Hendriks Hoveniers en de gemeente is er een mooie invulling van de rotonde bedacht.

Er moest iets moois op de rotonde komen dat past bij Groenlo, ‘De vestingstad die met haar tijd mee gaat’. De ‘tijd’ is een bijzondere waarde voor Groenlo. De oude vestingstad, de Slag om Grolle zijn vanuit de historie belangrijk. Maar ook voor de toekomst heeft Groenlo veel initiatieven en vooruitstrevende bedrijven die proberen van Groenlo een moderne en interessante stad te houden. Zo is het idee om de ‘tijd’ te vangen in de vorm van een grote zonnewijzer op de rotonde. Op passende wijze aangeplant gaat de rotonde een echte blikvanger worden. AH Groenlo gaat ook nog eens het onderhoud verzorgen de aankomende jaren.

De gemeente gaat vanaf maandag 22 juni beginnen met de enkele werkzaamheden aan de rotonde. Ze beginnen met het aanpassen van de ‘hoeken’ op de rotonde. Daar zijn na de aanleg veel reacties op gekomen.De gemeente heeft beloofd dit aan te passen. Vervolgens wordt de 4-meter grote zonnewijzer geplaatst.

Het verkeer zal wel wat hinder ondervinden van de werkzaamheden. Met verkeersgeleiders gaan we proberen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. De aansluiting van de Ruurloseweg op de rotonde wordt wel geheel afgesloten. Het verkeer zal met een omleidingsroute haar weg vinden naar de Borculoseweg en de Barkenkamp.

Bas Wallerbosch met ontwerper Peter Konings van IdeeMedia.