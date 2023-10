Heerlijk eind wandelen met je hond in het bos? Let dan hierop!

Wat is er nu fijner dan een heerlijke lange wandeling in het bos samen met je hond? Niet alleen tijdens de zomermaanden is dit voor velen het perfecte begin van de dag, maar ook tijdens de herfst- en wintermaanden is de kans vrij groot dat je de nodige baasjes met hun hond in het bos tegenkomt. Toch zijn er wel een aantal dingen om rekening mee te houden. Dit geldt overigens niet alleen voor de hond, maar ook voor jou als baasje. Dus wil je heerlijk onbezorgd met je hond door het bos kunnen wandelen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat de boswachter je aanspreekt of je hond misschien iets verkeerd eet? Lees dan onderstaande tips.

Zorg voor de juiste route

Wanneer je een flink eind met je hond wilt gaan wandelen, is het wel belangrijk dat je de juiste route kiest. Allereerst is het aan te raden om te kiezen voor een route waarvan je zeker weet dat je de weg weet en ten tweede een route waar ook honden zijn toegestaan. Zo zien we bijvoorbeeld vaak dat veel recreatieplassen in het hoogseizoen verboden voor honden zijn. Daarbij is het ook goed om te kijken of er een aanlijnplicht geldt. Is dit het geval, respecteer deze dan ook. Je zit er zelf ook niet op te wachten dat er een hond op je af komt rennen die een paar minuten daarvoor nog heeft liggen rollebollen in de modder. Gelukkig zijn er online tegenwoordig tal van leuke routes te vinden, waar jij en je trouwe vriend de nodige kilometers kunnen lopen.

Neem eten en drinken mee

Wij mensen kunnen aangeven wanneer we dorst hebben, voor een hond is dat wat lastiger. Aangezien een wandeling flink wat energie kost, is het verstandig om niet alleen wat te drinken, maar ook eten mee te nemen voor je hond. Zo kun je voor het belonen en roepen wat koekjes meenemen, maar zijn hondenbrokken ook helemaal niet zo’n gek idee wanneer je voornemens bent een lang stuk te gaan wandelen. Zo kun je een bakje gevuld met de beste geperste hondenbrokken meenemen, zodat je hond na het eten weer voldoende energie heeft om lekker door te wandelen.

Zorg voor een lange riem

Honden zijn ontzettend nieuwsgierig en willen dan dus ook overal een ruiken. Helemaal in het bos, is de kans vrij groot dat ze je alle kanten opvliegen wanneer je ze los laat. Je doet er dus verstandig aan om een lange riem te halen, zodat je hond wel alle ruimte heeft, maar dus niet kan weglopen. Omdat het vinden van een geschikt riem lastig kan zijn, is het goed even online op de website van hondjes info te kijken. Hier vind je bijvoorbeeld niet alleen welke riem het beste is, maar ook waar je allemaal op moet letten. Zo zal een hond van 35 kilo een andere riem nodig hebben, dan wanneer je een boomer hebt van 12 kilo. Omdat het niet alleen om het gemak gaat, maar ook om de veiligheid van je hond, is het belangrijk hier alle tijd voor te nemen.

