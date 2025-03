Help! Mijn dashboard is stuk, wat kost dat?

Als je dashboard niet goed werkt, is dat ontzettend vervelend. Want hoewel je met een kapot dashboard gewoon door kunt rijden, mis je wel belangrijke informatie en essentiële functies in je auto. Op het moment dat het dashboard niet werkt, merken automobilisten bijvoorbeeld hoe erg ze gewend zijn geraakt aan de achteruitrijcamera, En zo’n dashboard vertelt je vaak ook meer over gordels die niet vastzitten, of geeft je advies over gladde wegen. Kortom: het dashboard is onmisbaar.

Dashboard werkt niet goed, maar waarom niet?

Als je dashboard fouten vertoont, is het eerst zaak om vast te stellen wat het probleem is. Zo kan het zijn dat er een stekker los zit of dat je te maken hebt met een doorgebrande zekering. Het kan ook lastiger zijn: een defecte printplaat of versleten soldeerverbindingen, bijvoorbeeld. Een modern dashboard is een computer op zich, met een hele hoop elektronica.



Dat maakt het opsporen van het probleem ook ontzettend ingewikkeld. Om achter de precieze fout te komen, heb je speciale uitleesapparatuur nodig. Een monteur kan de boordcomputer uitlezen om de foutcode te achterhalen. Met een gerichte test wordt het probleem snel opgespoord.

Je dashboard laten repareren: de kosten

Natuurlijk wil je weten wat de dashboard reparatie kosten zijn. Dat hangt af van het type schade en welke auto je hebt. Bij een eenvoudige reparatie ben je voor zo’n honderd euro klaar. In veel gevallen kan de monteur ook het kapotte onderdeel repareren, zodat het niet vervangen hoeft te worden. Dat is de goedkoopste, meest voordelige en duurzaamste oplossing. Maar in sommige gevallen ontkom je niet aan een nieuw onderdeel.



Dat is het geval als bijvoorbeeld de complete printplaat stuk is, of als de digitale tellerunit niet meer goed werkt. In Nederland variëren de kosten van een dashboard reparatie tussen de 100 en de 500 euro. Het kan duurder worden als het hele dashboard vervangen moet worden.

Zo gaat de expert te werk

De expert begint met de dashboard reparatie met het demonteren van het dashboard en het onderzoeken welke componenten defect zijn. Heb je nog een analoge teller in de auto, dan kan het zijn dat de motortjes of tandwielen vervangen moeten worden. Heb je een digitaal dashboard, dan kan het zijn dat de chip vervangen moet worden, soldeerpunten opnieuw moeten worden vastgezet of dat je complete nieuwe modules nodig hebt.



Als de expert het probleem heeft opgespoord en zijn reparatie heeft uitgevoerd, test deze het dashboard opnieuw. Dan wordt het dashboard weer vastgezet. Soms komt er een software-update of herprogrammering bij kijken om alles weer correct te laten werken. Je krijgt garantie op de reparatie, dus je hoeft je niet druk te maken dat je binnen twee jaar weer kosten voor je dashboard maakt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.