Druk, maar geslaagd weekend Acro Achterhoek

ACHTERHOEK – Acro Achterhoek beleefde een druk, maar succesvol weekend. Maar liefst tien teams kwamen in actie op drie verschillende wedstrijden in twee plaatsen. Ondanks het volle programma wisten alle teams sterke oefeningen neer te zetten en werden er zelfs zeven medailles behaald.

Zaterdag 8 maart – Op deze dag vond de laatste plaatsingswedstrijd voor vier teams plaats in Warnsveld. De dag begon met twee E-senioren trio’s. Als eerste mochten Eline, Coot en Mayla het spits afbijten. De meiden lieten hun beste oefening van het seizoen zien, wat werd beloond met een mooie eerste plaats. Daarna was het de beurt aan Fayenn, Laura en Refia, die met een sterke oefening een verdienstelijke vijfde plaats behaalden.

In de volgende wedstrijd mochten Jill en Jet hun oefening aan de jury tonen. De meiden hielden hun zenuwen onder controle en behaalden een knappe vijfde plaats in een sterk deelnemersveld.

In de laatste wedstrijd in Warnsveld was het tijd voor Xenna, Noya en Julia. Net als in eerdere wedstrijden lieten de meiden een sterke oefening zien, wat hen een welverdiende eerste plaats opleverde.

Diezelfde dag hadden Isolde en Marle hun eerste plaatsingswedstrijd in Den Bosch. De meiden draaien dit jaar mee in het landelijke C-niveau en mochten twee oefeningen tonen aan de jury. Met mooie oefeningen wisten ze in een sterk deelnemersveld een negende plaats te bemachtigen.

Zondag 9 maart – Op zondag was het de beurt aan vijf teams in Warnsveld voor hun laatste plaatsingswedstrijd voor het Oost-Nederlands Kampioenschap. De ochtend begon met het duo Norah en Rein. Zij lieten een mooie oefening zien, wat werd beloond met een hoge score en een prachtige eerste plaats.

In de middag kwamen de vier andere teams in actie. Larissa en Yara bewezen dat ze thuishoren in dit sterke niveau en namen een bronzen medaille mee naar huis. Kim, Tara en Anne brachten een vrolijke balansoefening en een sterke tempo-oefening, goed voor een mooie derde plaats. Vervolgens waren de D-senioren trio’s aan de beurt. Na een tegenvaller door een blessure de afgelopen weken, konden Kyra, Alysia en Fien eindelijk hun oefening laten zien. Dit leverde hen een prachtige eerste plaats op. Lieke, Anouk en Tess sloten de wedstrijd in stijl af en behaalden met hun sterke oefening een knappe tweede plaats.

Hiermee kwam het succesvolle weekend voor Acro Achterhoek ten einde. Alle teams hebben sterke oefeningen laten zien. Het C-lijn duo heeft nog meerdere plaatsingswedstrijden voor de boeg, terwijl de laatste teams zich volgende week opmaken voor hun plaatsingswedstrijd voor het Oost-Nederlands Kampioenschap. Een spannende week in het vooruitzicht!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.