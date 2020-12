https://www.easyterra.nl/nederland/autohuur-amsterdam.html Amsterdam

Hoe gaat het met de elektrische auto in Europa?

De elektrische auto mag je inmiddels zeker niet meer een trend noemen, het blijkt namelijk een blijver te zijn. De stekkerauto wordt zelfs steeds meer gezien als dé standaard in het straatbeeld in Nederland. Ook in de rest van Europa komen elektrische voertuigen steeds vaker voor op de wegen. Dit is natuurlijk van belang, want we zullen van fossiele brandstoffen af moeten als we de uitstoot van CO2 willen verminderen. De auto’s op straat zijn verantwoordelijk voor zo goed als 75 procent van de CO2 uitstoot door verbranding van de fossiele brandstoffen, wat dus niet het geval is bij elektrische voertuigen. Het is dan ook interessant om te kijken hoe het zit met de opmars van de stekkerauto’s. Nou, dat gaat niet heel erg goed. Hieronder vind je de redenen voor het stokken van de stijging van het aantal elektrische auto’s in Europa.

Hoge aankoopprijs

Een elektrische auto is een stuk duurder dan een traditioneel exemplaar met een verbrandingsmotor. Diverse overheden hebben subsidies beschikbaar gesteld om de aankoopprijs te verminderen. Zo kun je in zowel Noorwegen als Roemenië 10 duizend euro in belastingaftrek krijgen. Ook in ons land zijn er veel verschillende belastingvoordelen beschikbaar. Zo geldt er een vrijstelling van wegenbelasting bij elektrische auto's. Daarnaast is er een subsidie van 4 duizend euro beschikbaar bij aanschaf van een elektrisch voertuig met een prijskaartje van 45 duizend euro. Al deze kortingen moeten ervoor zorgen dat we meer elektrisch rijden, terwijl de overheden hier zelf ook baat bij hebben. Zij moeten namelijk klimaatdoelstellingen halen, waar elektrische auto's bij kunnen helpen.

Actieradius

Een ander struikelblok waardoor lang niet iedereen ervoor kiest om een elektrische auto aan te schaffen gaat over de actieradius van de auto's. Dit heeft te maken met de zogenoemde range anxiety. De eerste modellen die volledig elektrisch waren hadden destijds een beperkte actieradius. Zo kon je maximaal een aantal honderd kilometer rijden op een volle accu. Meestal was dat dan net niet genoeg om de auto elke dag te gebruiken. Dit is al helemaal het geval als er geen laadpalen in de buurt zijn van je woning of van de plek waar je aan het werk bent.