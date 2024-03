Hoe sluit je een goede verzekering voor je scooter af?

Heb je net een scooter gekocht en vraag je je af hoe je deze het beste kunt verzekeren? Wij helpen je graag een handje door te laten zien wat je mogelijkheden zijn. Je zult zien dat het niet ingewikkeld is om een goede polis te vinden wanneer je eenmaal weet waar je op moet letten. Wij laten je ook zien waar je een scooter verzekering afsluiten kunt, zodat je vandaag nog spijkers met koppen kunt slaan. Op die manier kun je vanavond nog de weg op want je hebt je scooter tenslotte niet gekocht om hem in de schuur weg te laten roesten.

Je bent verplicht een verzekering voor je scooter te nemen

Iedereen in Nederland die met een gemotoriseerd voertuig deelneemt aan het verkeer, moet zijn of haar voertuig verzekeren. Dat is verplicht omdat je anders voor torenhoge kosten kunt komen te staan wanneer je een ongeluk veroorzaakt waarbij je anderen schade toebrengt. Een verzekering zorgt ervoor dat jij niet ook nog eens in de financiële afgrond gestort wordt wanneer je een ongeluk hebt gehad. Je moet daarom een basisverzekering kiezen. Deze komt echter in drie varianten, omdat je verzekeraar kijkt naar de leeftijd van je scooter. Hoe ouder je scooter is, hoe minder uitgebreid je hem hoeft te verzekeren. Dat komt omdat de dagwaarde van je scooter in de loop der jaren steeds lager wordt. Nieuwe scooters zijn de moeite van het repareren nog wel waard, maar voor oudere scooters geldt dat de kosten vaak hoger uitvallen dan de waarde van je scooter. In dat geval is het beter om een andere scooter te kopen. Kijk dus altijd goed naar de leeftijd van je scooter.

Welke polis sluit het beste aan bij de leeftijd van je scooter?

Als je een elektrische scooter verzekeren wilt, is het belangrijk dat je de leeftijd van dit voertuig weet. Heb je een scooter van maximaal twee jaar oud, kies dan voor de allriskverzekering. Met deze polis wordt alle schade uitgekeerd, dus ook de schade die je veroorzaakt hebt tijdens een door jou veroorzaakt ongeval. Voor scooters van twee tot vier jaar oud, is er de WA+ Beperkt Casco verzekering. Met dit pakket kun je geen schade aan je eigen scooter laten uitkeren als jij deze zelf veroorzaakt hebt, maar je kunt je verzekering wel inschakelen wanneer je schade aan je helm of andere accessoires hebt. Ook kun je geld uitgekeerd krijgen wanneer je scooter beschadigd is als gevolg van brand of diefstal. Tot slot is er de WA-basisverzekering. Deze is het best voor scooters van vier jaar of ouder. De dagwaarde van deze voertuigen is vaak te laag om alle schade te herstellen. Het spreekt voor zich dat deze verzekering ook met de laagste maandpremie komt.

Een goede verzekering is helemaal op jouw situatie afgestemd

Wanneer je optimaal van je verzekering wilt profiteren, kun je deze uitbreiden met optionele dekkingen. Deze pakketten zijn niet verplicht, maar wel heel handig. Denk bijvoorbeeld aan pechhulp. Kom je een keer langs de kant van de weg te staan met pech, dan kun je vervangend vervoer aangeboden krijgen. Sterker nog: je scooter wordt ook nog bij je thuis afgeleverd, of naar de monteur gebracht zodat deze hem gelijk kan repareren. Je kunt ook een ongevallenverzekering kiezen. Mocht je ooit betrokken raken bij een ernstig ongeluk, dan kun je een groot bedrag uitgekeerd krijgen als je blijvend invalide raakt. Je kunt meer over je polis lezen op de site van je verzekeraar. Hier kun je je pakket ook gelijk afsluiten.

