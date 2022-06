Hoe veilig is het om een tweedehands bestelbus te kopen?

Voor veel ondernemers is het kopen van een tweedehands bestelbus een enorme opgave. Dit struikelblok is goed te verklaren. In veel gevallen ontbreekt de benodigde kennis om te beoordelen of een bestelbus in goede staat is. Dit is zeker het geval met dit soort bedrijfsauto’s waar niet altijd zo zuinig mee om wordt gegaan. De bestuurder is immers in veel gevallen niet de eigenaar van de bestelbus. Dit roept de vraag op of een tweedehands bestelbus kopen nog wel een veilige keuze is en welke stap je hierbij het beste kunt zetten.

Voordelen aanschaf gebruikte bestelwagen

Het aanschaffen van een gebruikte bestelwagen brengt veel voordelen met zich mee. Allereerst is er natuurlijk de lage aanschafprijs. Een gebruikte bestelwagen is vele malen voordeliger in aanschaf dan een nieuw model. Als je een bestelbus tweedehands koopt bij een gespecialiseerde aanbieder, zul je ontdekken dat je volop keuze hebt en dat de levertijden vaak kort zijn.

Nadelen van het aanschaffen van een tweedehands bestelbus

Het aanschaffen van een tweedehands bestelbus heeft ook een duidelijke keerzijde. Deze keerzijde heeft betrekking op de staat van de auto. Als je niet bekend op dit gebied, is dit wel een punt dat je aandacht vraagt. Zoals aangegeven wordt er immers vaak niet zachtzinnig omgegaan met bedrijfsauto’s en hebben deze voertuigen nog wel eens wat ‘gebruikssporen’. Deze sporen kunnen zichtbaar zijn maar dit is lang niet altijd het geval!

Is het kopen van een tweedehands bestelbus een verstandige keuze?

Het bovenstaande roept de vraag op of het kopen van een tweedehands bestelbus een verstandige keuze is. Dit is zeker wel het geval al moeten we meteen de kanttekening erbij plaatsen dat je kritisch moet kijken waar je de bestelbus aanschaft. Er zijn diverse verkooppunten waar je terecht kunt. Je kunt onder andere terecht bij een particuliere verkoper op internet maar het is de vraag of je hier verstandig aan doet. Er wordt een mooie kostenbesparing gedaan omdat er bij deze (onderhandse) verkoop constructie geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een professional. Uiteraard wordt hierdoor een mooie kostenbesparing gedaan maar heeft de verkoper ook alle mogelijkheden om eventuele gebreken te verzwijgen. Daarnaast is er uiteraard geen sprake van enige garantievoorwaarden waarop teruggevallen kan worden. In dit geval is het dus zeer verstandig om wel gebruik te maken van de professionele schakel. Het kost je wellicht wat meer maar je kiest wel voor de veiligste manier om een tweedehands bestelbus te kopen.

