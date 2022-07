In het weekend van 15 tot en met 17 juli is de jaarlijkse tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via www.tuintelling.nl. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen ze beter beschermd worden.

Eind juni en begin juli vlogen er veel vlinders. Vooral de dagpauwoog was veel te zien. Hoe zal dat half juli zijn? Dat zal blijken als er veel mensen meedoen aan de telling. De weersverwachtingen zijn gunstig: het wordt behoorlijk warm, dus er zullen waarschijnlijk veel vlinders geteld kunnen worden.

2021

Vorig jaar zijn er ruim 10.000 tellingen gedaan en werden ongeveer 110.000 vlinders geteld. De nummer 1 was toen al heel erg snel duidelijk: de atalanta. Deze was ontzettend talrijk in 2021. Er werden tienduizenden exemplaren gezien en hij was ook in veel tuinen aanwezig: 84 % van de tellers zag een of meer atalanta’s. De dagpauwoog eindigde op nummer 2 het klein koolwitje werd derde.

De top drie van vorig jaar: van links naar rechts atalanta, dagpauwoog en klein koolwitje.

Vlinders herkennen en melden

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via www.tuintelling.nl. Klik op de knop Start met tellen om bij de tuinvlindertelling te komen. Kunt u de vlinders nog niets zo goed uit elkaar houden? Download dan de vlinderherkenningskaart (of bestel de papieren versie) op www.vlinderstichting.nl.

Drie tips voor een vlindervriendelijke tuin

Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat kun je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

Plant nectarrijke bloemen voor vlinders; Zorg voor voedselplanten voor rupsen; Gebruik geen gif.

Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlinderstichting.nl.

