GROENLO – Zaterdag 16 juli is de testlocatie in Groenlo gesloten in verband met een noodzakelijke aanpassing aan de locatie.

De testlocatie in Doetinchem is die dag wel open. Op zondag 17 juli is locatie Groenlo weer geopend.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....