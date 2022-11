Laat die blaadjes eens en voor altijd liggen (en bespaar een klein fortuin)

Bomen laten hun blaadjes vallen en er bestaat niets natuurlijker dan dit. Ze halen gratis meststoffen uit de bodem, verzamelen ze in hun blaadjes en bedekken er de bodem mee. Het tijdperk van blaadjes verzamelen is passé. De ultieme en meest luie herfstbesparingstip: laat ze liggen.

Overal krijgen we te horen dat we moeten besparen: minder water verbruiken, minder elektriciteit, minder met de wagen enzovoort. Het probleem is dat we in de zomer pas denken aan ons waterverbruik voor de tuin, terwijl het in de herfst is dat we de meeste winst kunnen boeken.

Blaadjes laten liggen is het beste wat je kan doen, je bespaart er een klein fortuin mee. De luide bladblazer en zijn energieverbruik bespaar je uit, je kan hierdoor meer tijd met je geliefden doorbrengen, de ritjes naar het containerpark kan je vervangen door ritjes naar een natuurgebied en je vult de bodem aan met extra voedingsstoffen waardoor je geen geld moet spenderen aan meststoffen.

“Ik kom net terug van een landschapsrestauratieproject in de woestijn. Hier zouden ze smeken om alle Vlaamse blaadjes te krijgen, om de grond te verrijken. Deze mensen zouden niet begrijpen dat wij als Vlaming betalen om net van die kostbare bladcompost af te geraken.” zegt landschapsarchitect Louis De Jaeger, oprichter van de #LaatZe Liggen campagne.

Iedere zomer merken we tijdens de droogte hoezeer onze planten afzien. Water is schaars én duur. Wanneer we pas in de zomer beseffen dat onze tuin afziet, dan is het eigenlijk al te laat. Het is nu, deze herfst, dat we zoveel mogelijk blaadjes moeten verzamelen. Want blaadjes bestaan uit koolstof en voeding voor beestjes en bodem. “Ik zou bijna willen betalen om blaadjes te krijgen” zegt Els Beeckx, campagnecoördinator.

Je wil de sponsfactor van een bodem zo groot mogelijk maken zodat wanneer het regent de bodem zoveel mogelijk water kan vasthouden. Hoe groter de spons, hoe langer een bodem zonder water kan. Hoe meer bladafval er op de bodem terechtkomt hoe meer voedingsstoffen planten krijgen. Verwijderen we blaadjes, dan roven we de bodem eigenlijk van zowel eten als drinken.

“Als we inbeelden hoeveel water, energie en tijd zowel gemeentes, bedrijven en particulieren kunnen besparen door simpelweg iets meer mee luisteren naar de natuur wordt het misschien tijd om wat meer te leven op het ritme van de seizoenen.” zegt Dieter Coppens, mede-trekker van deze campagne.

