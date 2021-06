Deel dit bericht













Op zaterdag 3 juli 2021 begint de Landelijke Tuinvlindertelling. Deze telling wordt dit jaar voor de 13e keer door De Vlinderstichting georganiseerd. Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via www.vlindermee.nl. Eén keer tellen is al voldoende! Vorig jaar werd de atalanta het meest gezien. Welke vlinder wordt dat dit jaar?

Waarom vlinders tellen?

De Vlinderstichting organiseert iedere zomer een tuinvlindertelling. Dankzij deze jaarlijkse telling ontstaat een beter beeld van de toestand van de natuur in stad en dorp. Die informatie is belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en op klimaatverandering. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat er steeds minder zijn. Daar moeten we iets aan doen!

Vlinders herkennen en melden

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

De top 5 van 2020

1. atalanta 2. dagpauwoog 3. klein koolwitje 4. groot koolwitje 5. citroenvlinder.

Vorig jaar hadden veel vlinders veel last van hitte en droogte. Zal het koele natte voorjaar van 2021 daar verandering in brengen? Tel mee en breng onze vlinders in kaart!

Meer informatie

De Tuinvlindertelling wordt gehouden van 3 t/m 25 juli 2021. Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl. Of kijk op www.vlinderstichting.nl/vlindermee/veel-gestelde-vragen voor antwoorden op de meest gestelde vragen.