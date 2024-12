Met deze tips ga je goed voorbereid op wintersport

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Plannen om op wintersport te gaan? Lees dan deze 6 tips. Hiermee zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent, zodat je extra van je vakantie geniet.

1: Boek op tijd

De beste accommodaties kunnen al snel volgeboekt zijn. Wees er daarom op tijd bij met boeken zodat je niet achter het net vist. Hoe eerder je boekt, hoe meer keuze je nog hebt. En soms krijg je ook nog eens een aantrekkelijke vroegboekkorting.

2: Zorg dat je auto helemaal in orde is

Ga je met de auto op wintersport? Ga dan naar de garage om je auto even te laten controleren of inspecteer de boel zelf als je er genoeg verstand van hebt. Belangrijke punten om te checken zijn de bandenspanning en het profiel, het oliepeil, de koelvloeistof en de accu.

3: Schaf sneeuwkettingen aan

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op besneeuwde wegen. Sneeuwkettingen zijn hierbij onmisbaar. Gewone winterbanden zijn vaak niet voldoende in wintersportgebieden. Kijk daarom rond voor goede sneeuwkettingen. Zoek hiervoor bijvoorbeeld in Google op “koop sneeuwketting”.

4: Zorg voor goede kleding

Goede kleding mag absoluut niet onderschat worden. Zorg dat je tijdens het skiën of snowboarden warm, droog en comfortabel blijft. Je kunt het beste met laagjes werken. Eerst een laag thermokleding. Het is belangrijk om voor thermokleding te kiezen die je zweet goed en snel afvoert. Katoen is geen goed idee. Dit houdt vocht vast en met vochtige kleding kun je het snel koud krijgen. Voor de eerste laag kun je daarom beter synthetisch materiaal of merinowol kiezen.

Daarna komt de tweede laag. Dit is de isolatielaag. Deze laag kun je aanpassen aan hoe koud het precies is. Soms is een trui of vest voldoende. Fleece of wol is dan een fijne keuze. Is het kouder? Ga dan voor een donsjas. De derde en laatste laag is je skipak. Dit moet goed waterdicht zijn. Een goed pak is voorzien van een waterafstotende coating.

5: Zorg voor goede bescherming tegen de zon

Neem zonnebrandcrème met een hoge SPF mee. SPF 50 is een aanrader. Smeer altijd voor je de deur uitgaat en smeer om de twee uur een nieuw laagje op. Een lippenbalsem met SPF is ook een goed idee. Ook je ogen moeten natuurlijk beschermd worden. Hiervoor kun je het beste een skibril met UV-bescherming dragen.

6: Bouw wat conditie op

Sport je veel? Dan kun je deze tip overslaan. Ben je niet heel actief met sporten? Dan kan wintersport erg intensief zijn voor je lichaam. Je kunt dan flinke spierpijn krijgen, waardoor je minder van je vakantie kunt genieten. Het is daarom verstandig om voor je vakantie wat conditie op te bouwen.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.